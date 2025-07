Fotografia de la Tâncăbești. Cum a reacționat Institutul „Elie Wiesel” după declarațiile lui Nicușor Dan referitoare la manifestările LEGIONARE

Nicușor Dan – președintele României – a declarat că „este legitim să promovezi rezistența anticomunistă din munții Făgăraș”. Totodată, acesta a precizat și că nu crede că „dacă fondezi o asociație cu caracter legionar, trebuie să faci pușcărie”.

Președintele României a făcut referire la o asociație care se ocupă de promovarea rezistenței din munții Făgăraș. Această asociație este Fundația Ion Gavrilă Ogoranu, care l-a lăudat, de altfel, pe Nicușor Dan pentru că atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) a legii care înăsprea pedepsele pentru propagandă legionară.

„În orașul Făgăraș există o asociație care se ocupă de promovarea rezistenței din munții Făgăraș. Face expoziții, tot felul de evenimente de felul ăsta. Între membrii asociației din munții Făgăraș sunt câteva persoane care, între timp, au fost parte din mișcarea legionară. Întrebarea este: această asociație are sau nu are caracter legionar? Pentru că legea nu ne spune. Și dacă are caracter legionar, oamenii ăștia trebuie să facă pușcărie sau nu? Pentru că legea ne spune că dacă fondezi o asociație cu caracter legionar, trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu. Eu cred că este legitim să promovezi rezistența anticomunistă din munții Făgăraș”, a declarat Nicușor Dan în timpul unei conferințe de presă.

Institutul „Elie Wiesel”: „Este clar definit ce reprezintă o organizație legionară”

Ca reacție la afirmațiile făcute de Nicușor Dan, reprezentanții Institutului „Elie Wiesel” a transmis, în mediul online, că legea este foarte clară în ceea ce privește ce reprezintă o organizație legionară.

În aceeași postare a fost publicată și o fotografie – sursa scena9.ro – în care apar Șerban Suru și Coriolan Baciu.

„Ca urmare a dezbaterii publice generată prin demersul președintelui României de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea OUG 31/2002, precum și a declarațiilor făcute de acesta astăzi, 14 iulie 2025, facem următoarea precizare:

În forma în vigoare a OUG 31/2002 este clar definit ce reprezintă o organizație legionară: „Art.1. lit.a: prin organizație cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane care își desfășoara activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste, sau xenofobe, precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea ordininii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist. […]”

Menționăm că legea trimisă la promulgare președintelui României nu modifică acest articol.

Foto: Tâncăbești, noiembrie 2024. În centrul imaginii, în uniformă legionară, este Șerban Suru, cel care se recomandă liderul Mișcării Legionare. În dreapta lui este Coriolan Baciu, președintele Fundației «Ion Gavrilă Ogoranu»”, au transmis reprezentanții institutului.

