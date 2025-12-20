Fotorepoterul Mălina Guler s-a stins din viață

Mălina Guler s-a stins din viață sâmbătă dimineața. Foștii ei colegi de la bihon.ro și Jurnal bihorean o deplâng. Tânăra de 27 de ani, care a murit după ce a căzut de la etajul 7 al blocului Cicero, era o fotoreporteră activă la evenimentele din oraș, dar și la cele fotbalistice din țară. Circumstanțele nu sunt încă elucidate, dar polițiștii precizează că „în prezent, nu există suspiciunea că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni”. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror.

Mălina Guler lucra la call center-ul Digi, dar a studiat Jurnalismul și avea ca principale pasiuni fotografia și fotbalul, astfel încât era o prezență constantă între fotoreporteri pe stadioane.

Investise propriii bani în aparatura foto de care era foarte mândră și culegea imagini de calitate, pe care le furniza în special portalului bihon.ro și Jurnalului bihorean, cu care avea o relație de colaborare.

De mai bine de un an, colegii au văzut-o însă tot mai rar pe stadionul municipal din Oradea; în schimb, Mălina a publicat tot mai des fotografii cu jucători ale altor echipe, de Liga 1: Rapid (al cărei fan pare să fi fost) și UTA.

Cei care au cunoscut-o se arată șocați de dispariția Mălinei, cu atât mai mult cu cât nu lăsa să se vadă decât pasiune pentru ceea ce face și o stare de spirit bună.

Cu toate acestea, colegii care au revăzut-o după absența îndelungată de pe stadionul din Oradea au observat că tânăra slăbise, iar unora li s-a destăinuit, fără a da detalii, că s-a luptat cu o boală gravă, pe care a tratat-o.

FC Bihor își ia adio

Clubul FC Bihor, cu care Mălina a colaborat o perioadă, și-a transmis profundul regret privind moartea tinerei. „Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o”, se arată pe pagina de Facebook a clubului orădean.

Așa cum BIHOREANUL a scris, tânăra de 27 de ani, originară din comuna Drăgănești, dar care locuia în chirie în blocul Cicero din Oradea, a decedat sâmbătă dimineața, după ce ar fi căzut de la etajul 7, conform informațiilor trimise de Poliția Bihor.

