Fragmente de dronă lângă Cazinoul Constanța. Intervenția autorităților este în desfășurare

Un fragment de dronă a fost găsit în zona cazinoului Constanța, relatează Antena3 CNN.

Conform informațiilor de la fața locului, intervenția autorităților este în plină desfășurare în acest moment și se încearcă recuperarea fragmentelor dintre stabilopozi.

Nu este clar ce parte din structura dronei a fost desprinsă și a ajuns în zona Cazinoului Constanța.

România, sub presiunea incidentelor cu drone

România a înregistrat, în mai puțin de o săptămână, o succesiune intensă de incidente cu drone, de la aparate care au pătruns în spațiul aerian național până la fragmente cu încărcătură explozivă descoperite pe litoral și o dronă maritimă neutralizată în apropierea infrastructurii energetice din Marea Neagră.

Seria recentă de incidente vine într-un context în care atacurile cu drone din apropierea frontierei româno-ucrainene au devenit aproape recurente. Potrivit datelor Ministerului Apărării Naționale, actualizate la 25 august, de la începutul războiului din Ucraina au fost gestionate 125 de situații de atac în apropierea frontierei, 43 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim național și 68 de situații în care au fost identificate drone sau fragmente de drone. Patru drone au fost doborâte. Numai în 2026, MApN contabilizează 25 de pătrunderi neautorizate și 32 de cazuri în care au fost găsite drone sau fragmente.

20 august: dronă prăbușită în Tulcea și dronă maritimă cu exploziv în Marea Neagră

În noaptea de 19 spre 20 august, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în apropierea localității Grindu, județul Tulcea. Zona a fost securizată de MApN și Poliția de Frontieră, iar resturile au fost recuperate. Fragmentele găsite nu prezentau risc pirotehnic, iar cazul a ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

În aceeași zi a avut loc un incident distinct și mai puțin obișnuit, pe mare. O navă comercială a semnalat o dronă maritimă de mici dimensiuni aflată în derivă, în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța.

Două avioane F-16 românești au fost trimise în zonă, iar unul dintre ele a deschis focul cu tunul de bord și a lovit ținta. Drona nu a fost însă distrusă complet, astfel că o echipă EOD a Forțelor Navale a neutralizat-o ulterior. Verificările au confirmat că aparatul avea încărcătură explozivă.

Incidentul a atras atenție internațională inclusiv din cauza apropierii de infrastructura energetică offshore. Reuters a relatat că ministrul Apărării a afirmat că Ucraina a confirmat că drona nu aparținea forțelor sale. Președintele Nicușor Dan a atribuit responsabilitatea Rusiei și a condamnat intensificarea unor asemenea incidente; Rusia nu făcuse atunci un comentariu public asupra cazului.

21 august: fragment de dronă la Portul Midia

O zi mai târziu, un obiect plutitor a fost observat la numai aproximativ 25 de metri de digul de sud al Portului Midia, județul Constanța.

Scafandrii EOD ai Forțelor Navale au stabilit că era un fragment de dronă. Acesta nu conținea încărcătură explozivă și a fost predat Gărzii de Coastă.

22 august: fragmente cu exploziv pe plaja Tuzla

Pe 22 august, alte fragmente de dronă au fost semnalate prin 112 în zona plajei Tuzla.

De această dată, specialiștii militari au confirmat existența unei încărcături explozive, care a fost neutralizată prin detonare controlată. Primele verificări ale MApN au indicat că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană. Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Acest element este important pentru interpretarea seriei de incidente: nu toate dronele sau fragmentele ajunse pe teritoriul ori în apele României pot fi atribuite Rusiei. Originea trebuie stabilită separat în fiecare caz.

23 august: două drone Gerbera, una cu exploziv

Pe 23 august au fost raportate două noi situații în Marea Neagră.

În zona Costinești, un obiect plutitor semnalat la 112 a fost identificat de militarii EOD drept corpul unei drone de tip Gerbera. Aparatul nu avea încărcătură explozivă și a fost preluat de Garda de Coastă.

În aceeași zi, în zona Gura Portiței, militarii au verificat un alt obiect plutitor. Acesta s-a dovedit a fi tot un fragment de dronă aeriană de tip Gerbera, dar, spre deosebire de cel descoperit la Costinești, avea încărcătură explozivă. Dispozitivul a fost neutralizat la fața locului.

24 august: o dronă intră dinspre Republica Moldova și ajunge până în Vrancea

Cel mai semnificativ episod al începutului de săptămână s-a produs în dimineața de 24 august.

În jurul orei 06:00, sistemele radar românești au detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Ulterior, unul dintre semnale a apărut în zona Târgu Bujor, județul Galați, ceea ce a determinat transmiterea unui mesaj RO-Alert și ridicarea de la sol a două F-16 românești și a unui elicopter IAR-330 SOCAT.

Inițial, căutările aeriene nu au identificat un punct de impact. Ulterior însă, elemente de dronă au fost descoperite în curtea unei proprietăți din Ciușlea, județul Vrancea. MApN a precizat că aparatul nu avea încărcătură explozivă și că, „cel mai probabil”, fragmentele proveneau de la drona care pătrunsese în România în acea dimineață dinspre Republica Moldova.

Faptul că resturile au fost găsite în Vrancea este relevant: incidentul nu mai privește exclusiv fâșia imediată de frontieră din Tulcea și Galați, ci indică posibilitatea ca un aparat să înainteze semnificativ în interiorul teritoriului național înainte de prăbușire.

Un nou episod în seara de 24 august

Seria nu s-a oprit aici. La ora 22:37, radarele MApN au detectat două ținte aeriene la aproximativ 25 km nord-vest de Insula Șerpilor, care se deplasau spre frontiera României.

Două avioane F-18 spaniole aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în cadrul misiunilor NATO de poliție aeriană, au fost ridicate pentru monitorizare. Populația din nordul județului Tulcea a primit RO-Alert.

La 22:58, țintele au dispărut de pe radar și au fost raportate explozii pe partea ucraineană. În acest caz, MApN a precizat că nu a fost detectată nicio pătrundere în spațiul aerian al României.