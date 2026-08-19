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Frank Beard, bateristul ZZ Top, a murit. Muzicianul a făcut parte din trupă timp de 56 de ani

Elena Popescu
Frank Beard, bateristul ZZ Top, a murit. Muzicianul a făcut parte din trupă timp de 56 de ani
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Frank Beard, bateristul legendarei formații americane ZZ Top și unul dintre cei mai longevivi membri ai grupului, a murit la vârsta de 77 de ani. Anunțul a fost făcut marți de colegii săi de trupă.

Muzicianul și-a petrecut ultimele clipe la ferma sa din Richmond, Texas, într-un centru de îngrijire paliativă, alături de membrii familiei. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Beard a fost bateristul ZZ Top timp de 56 de ani. A cântat alături de chitaristul Billy Gibbons și basistul Dusty Hill încă din 1970. Cei trei muzicieni au rămas împreună până în 2021, când Dusty Hill a murit. Ulterior, Elwood Francis s-a alăturat formației.

Billy Gibbons: „Lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori toboșari”

Vestea morții lui Frank Beard a fost transmisă cu emoție de Billy Gibbons, care a evidențiat rolul esențial pe care bateristul l-a avut în definirea sunetului ZZ Top.

„Astăzi, Elwood și cu mine am pierdut un prieten și colaborator extraordinar, iar lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori toboșari și un adevărat fiu al Texasului”, a declarat Gibbons.

Chitaristul a subliniat că ritmul lui Beard a reprezentat una dintre componentele fundamentale ale succesului formației. „Ritmul său caracteristic a fost esențial pentru a menține ZZ în top”, a spus Billy Gibbons.

Formația intenționează să continue activitatea muzicală, inclusiv prin revenirea pe scenă în acest weekend, la Austin, Texas, după anularea unor concerte programate în Salt Lake City și Colorado Springs.

De la cluburile din Texas la Rock and Roll Hall of Fame

ZZ Top și-a început ascensiunea în anii 1970, iar în deceniul următor a devenit una dintre cele mai cunoscute formații rock din Statele Unite. Piese precum „Sharp Dressed Man” și „Legs”, dar și videoclipurile difuzate intens de MTV, au contribuit decisiv la popularitatea internațională a trupei.

Imaginea celor trei muzicieni texani, combinată cu riff-urile de blues-rock și stilul vizual distinctiv, a transformat ZZ Top într-un reper al rockului american. În 2004, formația a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Frank Beard a rămas în istoria ZZ Top drept omul din spatele tobelor care a contribuit, timp de mai bine de jumătate de secol, la definirea identității sonore a formației. Moartea sa marchează dispariția unui alt membru al generației care a transformat blues-rockul american într-un fenomen mondial.

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