Prima pagină » Actualitate » Franța și Germania vor TRIMITE sisteme antiaeriene Ucrainei, după recentul atac rusesc din Kiev. Moscova respinge negocierile de pace

Franța și Germania vor TRIMITE sisteme antiaeriene Ucrainei, după recentul atac rusesc din Kiev. Moscova respinge negocierile de pace

30 aug. 2025, 10:45, Actualitate
Franța și Germania vor TRIMITE sisteme antiaeriene Ucrainei, după recentul atac rusesc din Kiev. Moscova respinge negocierile de pace

Administrația de la Casa Albă a anunțat că depune în continuare eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa discuțiilor, dar Kremlinul transmite că, deocamdată, nu pregătește o astfel de întâlnire.

Din acest motiv, conducerea de la Kiev și aliații europeni acuză Rusia că urmărește continuarea războiulul, mai ales după ultimele atacuri asupra capitalei ucrainene, condamnate și de SUA, soldate cu 23 de morți, între care patru copii.

În acest context, Franța și Germania au anunțat că vor furniza Ucrainei mai multe mijloace de apărare antiaeriană, informează Știrile Pro TV.

Reuniți la Toulon, în Hexagon, Emmanuel Macron și Frederich Merz au discutat vineri și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, deși un acord de pace încă pare departe.

„Este clară discrepanța dintre pozițiile adoptate de președintele Putin la summituri internaționale sau în discuțiile cu alți lideri și realitatea de pe teren, ceea ce arată cât de nesincer este”, a spus președintele Franței, Emmanuel Macron.

Discuțiile vor continua săptămâna viitoare cu Volodimir Zelenski, care îi va prezenta concluziile lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică.

„Ceea ce ne dorim este ca aceste garanții de securitate din partea țărilor europene, cel puțin a celor cheie, și din partea Statelor Unite ale Americii, să fie susținute de parlamentele lor și de Congres. Nu vrem un nou Memorandum de la Budapesta (din 1994, prin care Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear). Vrem un document oficial. Unul serios” – președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Moscova transmite, însă, că orice garanții de securitate occidentale trebuie să țină cont de interesele Rusiei.

„Trebuie să înțelegem că oferirea unor garanții de securitate nu reprezintă o condiție pentru pace, ci rezultatul unui acord de pace. Iar acest acord de pace trebuie să aibă la bază eliminarea cauzelor care au dus la criza din Ucraina, care – la rândul său – (eliminarea cauzelor) va garanta securitatea țării noastre”, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zakharova.

Ea l-a „taxat” pe Emmanuel Macron, care – săptămâna trecută – l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin… „prădător” și „căpcăun”.

„Vedem constant unele declarații ciudate din partea președintelui francez în legătură cu Rusia. Uneori, acestea depășesc limita raționalului și pe cea a decenței, devenind pur și simplu insulte vulgare la adresa Rusiei și a poporului său”, a afirmat Zakharova.

Pe de altă parte, liderii Germaniei și Franței au anunțat că vor discuta în acest weekend cu președintele Donald Trump despre cum poate fi adusă Rusia la masa negocierilor.

„Am realizat săptămâna aceasta că, în mod evident, nu există nicio disponibilitate din partea președintelui Putin de a se întâlni cu președintele Zelenski. Putin impune condiții preliminare care sunt pur și simplu inacceptabile. Este posibil ca acest război să mai dureze multe luni. Trebuie să fim pregătiți pentru asta”, a declarat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

FOTO – Profimedia

Citește și

AUTO Apar radarele „antifrânare”. Ce amenzi primesc șoferii care reduc BRUSC viteza când se apropie de aparatele de control
12:29
Apar radarele „antifrânare”. Ce amenzi primesc șoferii care reduc BRUSC viteza când se apropie de aparatele de control
METEO Cod galben de FURTUNI și vijelii puternice în mai multe județe. ANM a anunțat zonele cu vreme severă
12:22
Cod galben de FURTUNI și vijelii puternice în mai multe județe. ANM a anunțat zonele cu vreme severă
ACTUALITATE Noi informații în cazul crimei din Otopeni: Bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul iubitei sale a fost reținut pentru 24 de ore
11:54
Noi informații în cazul crimei din Otopeni: Bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul iubitei sale a fost reținut pentru 24 de ore
ACTUALITATE AGLOMERAȚIE la ieșirea din țară pe la Giurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei. Ce puncte de frontieră alternative au șoferii
11:18
AGLOMERAȚIE la ieșirea din țară pe la Giurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei. Ce puncte de frontieră alternative au șoferii
POLITICĂ Guvernul își asumă răspunderea în PARLAMENT luni, de la ora 19:00, pe noul pachet de măsuri fiscale
10:46
Guvernul își asumă răspunderea în PARLAMENT luni, de la ora 19:00, pe noul pachet de măsuri fiscale
Mediafax
Caniculă extremă în Bucureşti sâmbătă, urmată de ploi şi răcirea vremii duminică
Digi24
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
Cancan.ro
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Adevarul
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Mediafax
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
VIDEO De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă, în Otopeni. Momentul în care suspectul a fost capturat
Cancan.ro
Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Marele Rabin al României, Menachem Hacohen, a murit. Comunitatea Evreiască este în doliu
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă 2025. Când vom da ceasurile înapoi cu o oră. S-a decis data
Evz.ro
Furtuni puternice și vreme rea. Mai multe zone sunt vizate
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
RadioImpuls
Veronica nu se aștepta la asta nici în cele mai negre coșmaruri. Ce a spus Filip i-a frânt inima concurentei din Casa Iubirii: "A venit cu chestii false". Umilința pe care nu o va uita niciodată! Totul s-a întâmplat sub ochii prezentatoarei TV
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Grăsimea viscerală ascunsă accelerează îmbătrânirea inimii