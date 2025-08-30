Administrația de la Casa Albă a anunțat că depune în continuare eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa discuțiilor, dar Kremlinul transmite că, deocamdată, nu pregătește o astfel de întâlnire.

Din acest motiv, conducerea de la Kiev și aliații europeni acuză Rusia că urmărește continuarea războiulul, mai ales după ultimele atacuri asupra capitalei ucrainene, condamnate și de SUA, soldate cu 23 de morți, între care patru copii.

În acest context, Franța și Germania au anunțat că vor furniza Ucrainei mai multe mijloace de apărare antiaeriană, informează Știrile Pro TV.

Reuniți la Toulon, în Hexagon, Emmanuel Macron și Frederich Merz au discutat vineri și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, deși un acord de pace încă pare departe.

„Este clară discrepanța dintre pozițiile adoptate de președintele Putin la summituri internaționale sau în discuțiile cu alți lideri și realitatea de pe teren, ceea ce arată cât de nesincer este”, a spus președintele Franței, Emmanuel Macron.

Discuțiile vor continua săptămâna viitoare cu Volodimir Zelenski, care îi va prezenta concluziile lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică.

„Ceea ce ne dorim este ca aceste garanții de securitate din partea țărilor europene, cel puțin a celor cheie, și din partea Statelor Unite ale Americii, să fie susținute de parlamentele lor și de Congres. Nu vrem un nou Memorandum de la Budapesta (din 1994, prin care Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear). Vrem un document oficial. Unul serios” – președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Moscova transmite, însă, că orice garanții de securitate occidentale trebuie să țină cont de interesele Rusiei.

„Trebuie să înțelegem că oferirea unor garanții de securitate nu reprezintă o condiție pentru pace, ci rezultatul unui acord de pace. Iar acest acord de pace trebuie să aibă la bază eliminarea cauzelor care au dus la criza din Ucraina, care – la rândul său – (eliminarea cauzelor) va garanta securitatea țării noastre”, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zakharova.

Ea l-a „taxat” pe Emmanuel Macron, care – săptămâna trecută – l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin… „prădător” și „căpcăun”.

„Vedem constant unele declarații ciudate din partea președintelui francez în legătură cu Rusia. Uneori, acestea depășesc limita raționalului și pe cea a decenței, devenind pur și simplu insulte vulgare la adresa Rusiei și a poporului său”, a afirmat Zakharova.

Pe de altă parte, liderii Germaniei și Franței au anunțat că vor discuta în acest weekend cu președintele Donald Trump despre cum poate fi adusă Rusia la masa negocierilor.

„Am realizat săptămâna aceasta că, în mod evident, nu există nicio disponibilitate din partea președintelui Putin de a se întâlni cu președintele Zelenski. Putin impune condiții preliminare care sunt pur și simplu inacceptabile. Este posibil ca acest război să mai dureze multe luni. Trebuie să fim pregătiți pentru asta”, a declarat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

