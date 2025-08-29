Prima pagină » Știri externe » Zelenski vrea să poarte discuții la nivel înalt legate de viitoarele GARANȚII de securitate oferite de aliați

29 aug. 2025, 21:36, Știri externe
Zelenski vrea să poarte discuții la nivel înalt legate de viitoarele GARANȚII de securitate oferite de aliați

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe aliaţi să ridice rapid discuţiile privind garanţiile de securitate pentru Ucraina la nivelul liderilor, pentru a putea avansa în proiectul pentru pace.

Concomitentm miniştrii apărării din Uniunea Europeană s-au angajat să antreneze trupele Kievului pe teritoriul ucrainean în cazul unui armistiţiu. Kievul încearcă să obțină pe cale diplomatică încheierea războiului cu Rusia, însă are nevoie de angajamente solide din partea aliaților pentru a nu mai fi în situația de a fi atacată pe viitor, informează Reuters.

„Discuţiile cu liderii europeni privind garanțiile de securitate vor continua săptămâna viitoare, dar într-un format similar NATO. Avem nevoie ca aceste promisiuni să fie clare pentru toată lumea”, a transmis Zelenski.

Oficialii de la Kiev susțin că Rusia continuă să bombardeze Ucraina, în pofida promisiunilor de pace.

„Rusia nu reuşeşte să îndeplinească nimic din ceea ce este necesar pentru a pune capăt războiului şi în mod clar prelungeşte ostilităţile”, a declarat șeful de cabinet al președintelui Zelenski, Andrii Iermak.

Procesul de pace se derulează cu dificultate

Eforturile diplomatice de a pune capăt ostilităților dintre Rusia și Ucraina au dat până acum puţine rezultate, chiar și după ce președintele american Donald Trump s-a întâlnit separat cu omologul său rus și ucrainean.

Zelenski a susținut anterior că doreşte ca aliaţii să ratifice garanţii de securitate prin intermediul parlamentelor lor, invocând un acord din 1994 prin care Kievul a renunţat la arsenalul său nuclear în schimbul unor asigurări de securitate care s-au dovedit insuficiente pentru a descuraja Rusia.

Germania şi Franţa au prezentat vineri planuri de cooperare mai profundă în domeniul securităţii, inclusiv un sistem de avertizare timpurie în privinţa rachetelor, în urma unei întâlniri între cancelarul Friedrich Merz şi preşedintele Emmanuel Macron.

