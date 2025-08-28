Prima pagină » Știri externe » Casa Albă condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei /„Președintele SUA vrea oprirea războiului, este necesar să vrea și LIDERII celor două țări”

Casa Albă condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei /„Președintele SUA vrea oprirea războiului, este necesar să vrea și LIDERII celor două țări”

28 aug. 2025, 22:22, Știri externe
Casa Albă condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei /„Președintele SUA vrea oprirea războiului, este necesar să vrea și LIDERII celor două țări”

Președintele Donald Trump ”nu a fost încântat” de noile atacuri lansate de Rusia asupra capitalei Ucrainei, anunță Casa Albă, insistând ca Moscova și Kievul să demonstreze voința reală de oprire a războiului prin negocieri.

”Președintele Donald Trump nu a fost încântat să audă de aceste atacuri, dar nici nu a fost surprins. Aceste două țări au fost în război de foarte mult timp, Rusia a lansat acest atac asupra Kievului, iar Ucraina a atacat de curând rafinării de petrol din Rusia. Au distrus 20% din capacitățile ruse de rafinare prin atacurile lansate în august. Președintele continuă să urmărească foarte atent situația, din nefericire, uciderea oamenilor va continua atât timp cât continuă războiul”, a declarat joi seară, într-o conferință de presă, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

”Președintele Trump vrea să oprească războiul, depune eforturi mai mari decât oricine pentru a opri acest război, care nu ar fi început dacă el ar fi fost președinte. Dar poate că niciuna dintre cele două părți nu este pregătită să oprească războiul, președintele SUA vrea să îl oprească, dar este necesar ca liderii celor două țări să vrea să îl oprească”, a subliniat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Uniunea Europeană i-a cerut președintelui Donald Trump să forțeze Rusia să accepte, prin negocieri, ”o pace corectă” în Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, după o discuție cu liderul de la Casa Albă pe tema atacului rus care a vizat reprezentanța UE din Kiev.

”Tocmai am vorbit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele SUA, Donald Trump, ca urmare a atacului masiv care a vizat Kievul, inclusiv reprezentanța UE de acolo. Vladimir Putin trebuie să vină la masa negocierilor. Trebuie să obținem o pace corectă și durabilă, prin garanții de securitate ferme și credibile. (…) Europa va avea o contribuție deplină. Spre exemplu, Instrumentul nostru pentru apărare (SAFE) va fi important pentru consolidarea curajoaselor forțe armate ucrainene”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Uniunea Europeană a condamnat ferm atacurile Rusiei asupra reprezentanței europene din Kiev, iar ambasadorul rus a fost convocat pentru explicații la Bruxelles.

Foto: Profimedia

Video: Casa Albă

