Prima pagină » Actualitate » Ministerul de Externe a numit un nou consul general la Odesa după o perioadă de interimat. Este un oraș ucrainean cu o numeroasă comunitate românească

Ministerul de Externe a numit un nou consul general la Odesa după o perioadă de interimat. Este un oraș ucrainean cu o numeroasă comunitate românească

Ministerul de Externe a numit un nou consul general la Odesa după o perioadă de interimat. Este un oraș ucrainean cu o numeroasă comunitate românească
Oana Țoiu, ministrul de Externe al României / foto: Mediafax Foto

Ministerul de Externe (MAE) a anunțat joi, prin intermediul unui comunicat, că a fost numită o nouă conducere a Consulatului General al României la Odesa, în Ucraina, după o perioadă de interimat.

Astfel, diplomatul Doru Liciu a fost numit consul general al României la Odesa și va asigura revenirea la funcționarea normală a reprezentanței, se precizează în comunicat.

Doru Liciu

„Prin Hotărărea de Guvern adoptată în ședința de miercuri, 29 aprilie 2026, domnul Doru Liciu a fost numit consul general al României la Odesa. Anterior, Doru Liciu a fost însărcinat cu afaceri a.i. la Ambasada României în Republica Turcia. A intrat în Ministerul Afacerilor Externe în 2007, a fost consul al României la Toronto în perioada 2008-2017 și a deținut ulterior funcția de șef serviciu al Unității Arhivelor Diplomatice din cadrul MAE”, a afirmat Ministerul de Externe.

Potrivit sursei citate, pe fondul declanșării de către Federația Rusă a războiului de agresiune împotriva Ucrainei, în februarie 2022, MAE a decis suspendarea activității Consulatului General de la Odesa, cu relocarea la Ambasada României la Kiev a gerantului interimar, care gestiona în acea perioadă activitatea oficiului consular.

„Consulatul General al României la Odesa și-a reluat activitatea în toamna anului 2025, în regim limitat, (prezență pe spațiu a gerantului timp de 14 zile/lună), pe fondul situației de securitate din Ucraina. MAE își propune revenirea graduală la funcționare normală a CG Odesa, ținând cont și de condițiile de siguranță. Este un obiectiv dorit de comunitatea românească din regiunea Odesa (peste 120.000 de persoane, conform recensământului din 2001) și menționat, de altfel, președintelui Nicușor Dan la întâlnirea avută cu reprezentanții comunității românești, în iunie 2025”, a precizat MAE.

Chiar și în condiții de funcționare limitată, Consulatul General de la Odesa a reușit în ultimele luni să reia și să susțină activități culturale importante pentru comunitatea locală, să identifice proiecte de asistență finanțate de MAE/RoAid și să întreprindă vizite regulate în comunitățile locale majoritar românești.

De asemenea, MAE transmite că reprezentarea României la Odesa la nivel de consul general este importantă și din perspectiva importanței strategice a regiunii, aici aflându-se cel mai mare port al Ucrainei, cel mai important conector al acestei țări cu piața globală, inclusiv în ce privește transportul de cereale.

Activitatea consulară s-a realizat în regim de consulat itinerant, cu deplasări lunare, pentru perioade de aproximativ de două săptămâni, ale șefului oficiului consular de la Kiev la Odesa, până acum fiind realizate șapte astfel de consulate itinerante.

