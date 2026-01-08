Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean, a murit la vârsta de 63 de ani

Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean Swayze, a murit. Avea 63 de ani. Fiul lui Sean și nepotul lui Patrick, Jesse, a confirmat această veste devastatoare într-o declarație pentru publicația TMZ, scrie New York Post. El a dezvăluit că tatăl său a murit în Los Angeles pe 15 decembrie.

Biroul de medicină legală al comitatului Los Angeles a stabilit că Sean a murit „din cauza unei hemoragii gastrointestinale superioare acute și acidozei metabolice severe cauzate de ciroza hepatică”.

Moartea lui Sean Swayze survine la peste 16 ani după ce celebrul său frate a murit, din cauza cancerului pancreatic, în septembrie 2009, la vârsta de 57 de ani.

„Sunt îndurerată să vă anunț că vărul meu, Sean Swayze, a decedat astăzi”, a scris verișoara sa, Rachel Leon, postând și două fotografii ale acestuia, din timpul vieții. „Aceasta este o fotografie pe care a făcut-o recent pentru noi, pentru a promova tema racilor Dirty Dancing.” „Fiica mea, manager de marketing, a venit cu această idee pentru a-l onora pe regretatul nostru văr, Patrick Swayze”, a continuat ea. „I-am trimis tricourile lui Sean, care le-a purtat cu mândrie pentru noi. Era mereu vesel și plin de viață.”

Rachel Leon, verișoara lui Patrick și Sean Swayze, a confirmat vestea morții într-o postare pe Instagram distribuită pe 17 decembrie.

Decesul lui Sean vine la peste 16 ani după ce celebrul său frate a murit din cauza unui cancer pancreatic, în septembrie 2009. Vedeta din „Dirty Dancing” avea 57 de ani.

Patrick, care a fost diagnosticat cu cancer pancreatic în stadiul 4 în ianuarie 2008, a vorbit deschis despre lupta sa cu boala mortală, cu puțin timp înainte de moartea sa.

„Aș spune că cinci ani este o speranță destul de mare”, a spus el la începutul anului 2009. „Doi ani par probabili dacă tot dai crezare statisticilor. Vreau să rezist până când se găsește un leac”.

Starul din „Ghost” a murit la doar câteva luni mai târziu. În momentul morții sale, era căsătorit cu scriitoarea și dansatoarea Lisa Niemi, acum în vârstă de 69 de ani.

