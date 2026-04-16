Frații Mocanu ar fi cerut ca procesul lor să se țină prin videoconferință. Astăzi se judecă cererea de reducere a pedepselor

Oana Zvobodă
Frații Dani și Nando Mocanu încearcă să obțină reducerea pedepselor, după ce au fost extrădați din Italia. Potrivit informațiilor din dosar, aceștia au deschis o contestație la executare la Tribunalul București și ar fi cerut ca procesul să se desfășoare prin videoconferință.

Frații Mocanu, demers la Tribunalul București: cer reducerea pedepselor

Pe 16 aprilie 2026, la Tribunalul București, a fost înregistrat dosarul nr. 12878/3/2026, având ca obiect o contestație la executare, în baza articolului 598 din Codul de procedură penală.

În cadrul acestui demers, frații Mocanu solicită instanței să le fie recunoscută perioada în care s-au aflat în arest la domiciliu în Italia, înainte de extrădare.

Mai exact, aceștia cer ca perioada respectivă să fie scăzută din pedepsele primite definitiv în România, ceea ce ar duce la o reducere a timpului petrecut în detenție.

Conform informațiilor Tribunalului București, cei doi ar fi solicitat ca judecarea cererii să se facă prin videoconferință.

Au fost extrădați din Italia după ce au fugit din țară

Frații Mocanu au ajuns în atenția autorităților după ce au părăsit România înainte de pronunțarea sentinței definitive. Aceștia au fost localizați în Italia, unde se aflau, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în arest la domiciliu. Ulterior, au fost capturați de polițiști și extrădați în România.

După aducerea în țară, cei doi au intrat în custodia autorităților române pentru executarea pedepselor.

Condamnări după scandalul violent din Pitești

Frații sunt implicați într-un dosar penal care are la bază un incident violent petrecut în august 2022, într-o benzinărie din Pitești.

În noaptea de 18 spre 19 august, cei doi ar fi agresat un bărbat folosind o rangă. În urma apelului la 112, polițiștii au intervenit la fața locului, iar victima a fost transportată la spital cu răni grave, în special la nivelul capului.

După mai mulți ani de proces, Curtea de Apel Brașov a pronunțat sentința definitivă:

  • Dani Mocanu – 4 ani de închisoare cu executare
  • Nando Mocanu – 7 ani de închisoare cu executare

Mesajul lui Dani Mocanu înainte de extrădare

Înainte de a fi ridicat de autoritățile italiene, Dani Mocanu a publicat un mesaj pe TikTok, în care vorbea despre condamnare și despre perioada petrecută în Italia.

„Dacă vedeți acest videoclip înseamnă că deja m-au arestat. Au venit, m-au luat, m-au trimis în România și m-au băgat la pușcărie. Nu este niciun fel de problemă. În perioada arestului din Napoli am făcut undeva la 35 de melodii, compuse și scrie de mine, care vor fi lansate chiar și din pușcărie. Am primit o condamnare de 4 ani cu executare.

Am executat deja mare parte din pedeapsă și mi-a rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni. Vor fie executate într-un penitenciar din România. Cei care aveți probleme în România și nu vi se face dreptate să nu vă descurajați. Veniți în Italia că vă oferă protecție”, a transmis cântărețul.

