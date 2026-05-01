Fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară demontează un Fake News marca Miruţă. Trenurile găsite și filmate de USR-ist nu zac de pomană. Ce a omis Miruță să spună ca să nu-și strice filmarea

Nici n-a apucat să termine filmarea prin care denunţa faptul că 21 de trenuri noi zac abandonate în Gara Obor, că noul interimar de la Transporturi, Radu Miruţă, a şi primit o replică de la fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

Obsedat de filmări, în diverse ipostaze, ministrul Miruţă nu pierde nicio ocazie să devină protagonistul filmelor pe care le pune în scenă pe platoul de filmare al ministerelor, acum, pe care le conduce.

De fiecare dată când apare în fața camerei, Miruță nu e doar ministru, ci și actor principal. Lavaliera îi stă bine prinsă la piept, cadrele sunt filmate din unghiuri diferite, iar montajul are aer profesionist. Nu vorbim de live-uri tremurate cu telefonul, ci de producții de studio. Cu tot tacâmul. Operator, editare și montaj.

Ce spune fostul şef al ARF despre trenurile din Gara Obor

„Am văzut declarațiile noului ministru despre «trenuri care stau» și «birocrație». Hai, serios!”, îşi începe mesajul, pe Facebook, Claudiu Mureşan.

„E interesant cum, în logica USR, dacă un lucru este făcut prost — se atacă. Dacă este făcut corect și cu respectarea contractului — se atacă și asta. Până la urmă, care este standardul? «Merge și așa» sau «respectăm ce am semnat»?”, scrie fostul şef ARF.

Mureşan îl pune la curent pe Miruţă cu prevederile contractului de achiziţie

Potrivit lui Mureşan, contractul de achiziţie prevede şi mentenanţă pentru cele aproape 90 de trenuri care trebuie să sosească, în total, de la polonezi.

În acelaşi contract, vor mai fi construite şi trei depouri.

„Hai să clarificăm foarte simplu: În acest contract nu s-au cumpărat doar trenuri. S-a cumpărat și mentenanță, inclusiv construirea halelor dedicate. Nu este o interpretare. Este ceea ce furnizorul a declarat în mod explicit în timpul procedurii de achiziție. Halele trebuiau construite și dotate înainte de recepția primului tren. O spun ei, nu eu, nu noi, nu statul român. Realitatea arata cam așa: * trenurile au fost aduse * halele NU există * nu există infrastructura completă de mentenanță Și, în aceste condiții, noul ministru ne spune că problema este „birocrația”. Hai, serios? Nu, domnule ministru. Problema este una simplă: nu s-a livrat ceea ce s-a promis. Legea achizițiilor, aceeași criticată acum, spune clar: plătești pentru ce primești, nu pentru ce ți se promite. Să mă iertați, dle ministru, că nu pot să trec peste cadrul legal. Nici măcar în declarații politice. Uite, de aceea, nu am acceptat plata integrală și recepția finală. Pentru că plata integrală înseamnă că totul a fost livrat conform contractului. Ceea ce NU este cazul. Mai departe, cred că este corect ca organele statului să stabilească un lucru foarte simplu: cine greșește? Oare cel care cumpără și cere să primească exact ce a plătit sau cel care spune „merge și așa”? Pentru că aici este, de fapt, diferența de viziune. Înainte de declarații politice, ar fi utilă o minimă documentare. Minimă! Că e plină lumea de politicieni care vorbesc și nu prea citesc. Iar pentru context, las mai jos și declarațiile publice ale președintelui PESA, din perioada licitației: Pun și eu o întrebare firească: Oare să nu fi știut conducerea PESA ce urmează să livreze? sau vorbim astăzi doar în cheie politică? Pentru că, între declarații și contract, realitatea este una singură. Iar responsabilitatea nu poate fi tratată cu „merge și așa”. Citiți, dle ministru, citiți!”, mai scrie Mureşan.

Ce-a declarat preşedintele PESA despre acest contract

Depourile vor fi construite la București, Iași și Cluj, fiecare urmând să aibă 3-4 posturi de lucru, inclusiv de rezervă, după cum a declarat, a la Berlin, în cadrul InnoTrans, Krzysztof Zdziarski, președinte PESA.

Trenurile sunt similare cu cele livrate în Cehia, urmând să sufere modificări minore, în conformitate cu cerințele părții române.

Trenurile funcționează atât cu tensiune de 3kV DC (specifică Poloniei), cât și cu 25 kV AC tipică României.

„Sperăm ca trenurile să vină la sfârșitul anului viitor, începutul lui 2026, când PESA va demara procedurile de livrare și acceptare de către noi și apoi în 2026-2027 vor fi livrate toate trenurile. Suntem mulțumiți cu punctul în care ne găsim cu acest contract, sperăm ca totul să decurgă fără evenimente în această perioadă și toate procedurile de autorizare să aibă loc în concordanță cu ceea ce ne așteptăm”, a declarat și Ștefan Roșeanu, actualul şef al ARF, în cadrul unei conferinţe de presă.

Contractul include și mentenanța trenurilor pe perioada de probă, există două perioade, din care una de 15 ani obligatorie.

