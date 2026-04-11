Fostul agent din cadrul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă (DGIPI) a Ministerului de Interne, care coordona paza fortăreței din Pipera a fraților Andrew și Tristan Tate a fost concediat de cei doi după ce s-ar fi dovedit că acesta oprea, în secret, din salariile bodyguarzilor pe care îi coordona. Descoperirea a fost făcută de managera celor doi frați.

Odată cu primele descinderi ale anchetatorilor în vila din Pipera a fraților s-a aflat și faptul că Andrew și Tristan Tate puneau mare preț pe serviciile de pază.

Paza fraților Tate

În acest sens, cei doi frați îl angajaseră pe Bogdan Stancu (foto sus), un fost subofițer care lucrase în cadrul DGIPI. Acesta, la rândul său, recrutase agenți de securitate cu pregătire militară, care, înainte să iasă la pensie, activaseră în cadrul serviciilor de intervenție rapidă ale Poliției.

Surse din anurajul fraților Tate au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că agenții de pază erau tocmiți de Stancu să lucreze contra unor salarii lunare de aproximativ 1.500 de euro.

Sursele citate au afirmat că, după declanșarea anchetei DIICOT, care a culminat cu arestarea celor doi oameni de afaceri britanici, aceștia nu au mai avut voie să ia legătura cu oamenii lor de încredere, între care și managera lor, Ana Maria.

Salariile paznicilor s-au dublat

După ce restricția a fost ridicată, femeia ar fi revenit la serviciu și ar fi descoperit că șeful pazei oprea, lunar, aproximativ jumătate din banii încasați de oamenii săi. Mai mult, ar fi fost vorba inclusiv de unele prime, pe care bărbatul le-ar fi păstrat integral.

Ca urmare, Andrew și Tristan Tate ar fi renunțat imediat la serviciile lui Stancu, iar, din acel moment, salariile oamenilor însărcinați cu paza s-ar fi dublat.

Andrew și Tristan Tate sunt cercetați într-un dosar de trafic de persoane, sub suspiciunea că ar fi recrutat, începând cu anul 2015, 34 de femei pe care le-ar fi obligat să producă materiale pornografice care au fost apoi difuzate, contra cost, pe platforme de profil.

