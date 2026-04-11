Prima pagină » Social » Frații Tate l-au concediat pe fostul agent de informații care le organiza paza. Fostul polițist ar fi furat din banii bodyguarzilor

Frații Tate l-au concediat pe fostul agent de informații care le organiza paza. Fostul polițist ar fi furat din banii bodyguarzilor

Andrei Dumitrescu
Frații Tate l-au concediat pe fostul agent de informații care le organiza paza. Fostul polițist ar fi furat din banii bodyguarzilor
Galerie Foto 12

Fostul agent din cadrul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă (DGIPI) a Ministerului de Interne, care coordona paza fortăreței din Pipera a fraților Andrew și Tristan Tate a fost concediat de cei doi după ce s-ar fi dovedit că acesta oprea, în secret, din salariile bodyguarzilor pe care îi coordona. Descoperirea a fost făcută de managera celor doi frați.

Odată cu primele descinderi ale anchetatorilor în vila din Pipera a fraților s-a aflat și faptul că Andrew și Tristan Tate puneau mare preț pe serviciile de pază.

Paza fraților Tate

În acest sens, cei doi frați îl angajaseră pe Bogdan Stancu (foto sus), un fost subofițer care lucrase în cadrul DGIPI. Acesta, la rândul său, recrutase agenți de securitate cu pregătire militară, care, înainte să iasă la pensie, activaseră în cadrul serviciilor de intervenție rapidă ale Poliției.

Surse din anurajul fraților Tate au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că agenții de pază erau tocmiți de Stancu să lucreze contra unor salarii lunare de aproximativ 1.500 de euro.

Sursele citate au afirmat că, după declanșarea anchetei DIICOT, care a culminat cu arestarea celor doi oameni de afaceri britanici, aceștia nu au mai avut voie să ia legătura cu oamenii lor de încredere, între care și managera lor, Ana Maria.

Salariile paznicilor s-au dublat

După ce restricția a fost ridicată, femeia ar fi revenit la serviciu și ar fi descoperit că șeful pazei oprea, lunar, aproximativ jumătate din banii încasați de oamenii săi. Mai mult, ar fi fost vorba inclusiv de unele prime, pe care bărbatul le-ar fi păstrat integral.

Ca urmare, Andrew și Tristan Tate ar fi renunțat imediat la serviciile lui Stancu, iar, din acel moment, salariile oamenilor însărcinați cu paza s-ar fi dublat.

Andrew și Tristan Tate puneau mare preț de pază

Andrew și Tristan Tate sunt cercetați într-un dosar de trafic de persoane, sub suspiciunea că ar fi recrutat, începând cu anul 2015, 34 de femei pe care le-ar fi obligat să producă materiale pornografice care au fost apoi difuzate, contra cost, pe platforme de profil.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Trump vrea un arc de triumf la Washington, de aproape trei ori mai înalt decât cel din București
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Adevarul
Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și legume. Este la îndemâna oricui
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Cum riscă o țară vecină cu România să piardă 1,5 miliarde de euro de la Uniunea Europeană?

