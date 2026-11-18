Vaccinarea ovinelor din România nu a fost realizată conform planului oficial transmis Comisiei Europene, iar acest lucru ar putea prelungi până la 30 iunie 2027 restricțiile privind exporturile de animale. Viorel Andronie, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România, susține că autoritățile nu au pus în practică măsurile asumate și că reluarea exporturilor ar putea avea loc inițial doar din județele Tulcea și Constanța.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Invitat marți seară în emisiunea „Agricultura la Raport”, realizată de Ovidiu Ghinea la AgroTV, Viorel Andronie a criticat modul în care a fost gestionată campania de vaccinare împotriva variolei ovine și a pestei micilor rumegătoare.

„Una e să începi și să faci acțiunea cu televizorul și alta este să faci ceea ce ai spus în planul oficial de vaccinare”, a declarat președintele Colegiului Medicilor Veterinari.

Acesta consideră că România nu a îndeplinit măsurile stabilite în relația cu Comisia Europeană, iar situația epidemiologică și modul de aplicare a planului nu permit, în acest moment, ridicarea restricțiilor.

Planul de vaccinare, transmis cu întârziere și fără consultări

Viorel Andronie a criticat și modul în care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a pregătit și transmis planul oficial de vaccinare. Potrivit acestuia, documentul a fost trimis inițial Comisiei Europene în luna iulie, dar a fost respins. O nouă variantă a fost transmisă în septembrie și acceptată la începutul lunii octombrie.

Președintele Colegiului Medicilor Veterinari susține că planul a fost elaborat fără consultarea fermierilor și a medicilor veterinari din țară.

„Planul oficial de vaccinare al României prevede, într-o primă etapă, vaccinarea contra celor două boli, în județele Tulcea și Constanța, și pentru variolă, în toată țara”, a explicat Andronie.

Acesta a mai afirmat că, în urma discuțiilor de la Bruxelles, a aflat că România va trebui să vaccineze împotriva ambelor boli întregul efectiv de ovine și caprine de pe teritoriul național.

Exporturile ar putea fi reluate mai întâi din două județe

Potrivit explicațiilor oferite de Viorel Andronie, Comisia Europeană ar putea permite devansarea termenului de interdicție pentru județele Tulcea și Constanța, după finalizarea vaccinării animalelor din aceste zone.

Procedura ar presupune ca România să informeze Comisia Europeană după încheierea campaniei de vaccinare. Ulterior, reprezentanții instituției europene ar urma să efectueze un audit pentru a verifica dacă măsurile au fost aplicate integral.

„Când veți termina vaccinarea tuturor oilor și caprelor din județele Tulcea și Constanța, raportați Comisiei Europene, vine audit de la Comisia Europeană, dacă se confirmă că acest lucru s-a realizat în totalitate, acel termen se devansează și se pot relua exporturile doar din Tulcea și Constanța”, a declarat președintele Colegiului Medicilor Veterinari.

Pentru restul țării, exporturile ar urma să rămână restricționate până la finalizarea vaccinării împotriva ambelor boli la nivel național.

Fermierii din alte județe ar putea ajunge să vândă prin intermediari din sud-estul țării

Andronie a atras atenția și asupra efectelor economice pe care le-ar putea avea reluarea exporturilor doar din Tulcea și Constanța. În opinia sa, crescătorii din alte județe ar putea fi nevoiți să își transporte animalele în aceste două zone pentru a le putea vinde pe piețele externe.

„Dacă n-ai ce face cu oaia de la Bihor, o să o vinzi către Tulcea și Constanța la prețul pe care ți-l impune cel din Tulcea și Constanța, că n-ai altă soluție momentan”, a afirmat acesta.

Președintele Colegiului Medicilor Veterinari consideră că un asemenea mecanism ar putea crea un avantaj comercial pentru exportatorii din cele două județe, în timp ce crescătorii din restul țării ar avea mai puține opțiuni pentru valorificarea animalelor.

Reluarea exporturilor depinde, astfel, de îndeplinirea condițiilor sanitare veterinare stabilite de Comisia Europeană și de verificarea acestora printr-un audit. Până atunci, interdicția la nivel național ar urma să rămână în vigoare.