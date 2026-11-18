Iată ce a pățit o femeie din Brașov, la câteva zile după ce a primit prima pensie. Casa de Pensii i-a cerut suma de 4.324 lei înapoi. Care a fost, însă, motivul.

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O femeie din Brașov, care tocmai obținuse pensia pentru limita de vârsta, a avut parte de o surpriză neplăcută, la numai câteva zile după ce a încasat primii săi bani. Casa Județeană de Pensii a notificat-o pe aceasta, solicitând plata sumei de 4.324 lei, reprezentând contribuții de asigurări sociale, pentru patru luni, scrie Newsweek.

Femeia susține însă că încheiase un contract de asigurare socială pentru a-și completa stagiul de cotizare și că achitase deja contribuția necesară pentru o lună. Acum, ea se întreabă de ce trebuie să plătească în continuare contribuții, deși a primit decizia de pensionare.

„Am primit pensia la limită de vârstă și mi-au venit și banii dar la vreo două zile mi-a venit o scrisoare cum că aș fi datoare cu CAS și trebuie să depun într-un cont toți banii pecare i-am primit. E posibil așa ceva?”, a spus pensionara pe un forum.

Situația a apărut în urma unui contract de asigurare socială încheiat cu Casa Județeană de Pensii Brașov, în baza Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Femeia a apelat la această variantă ca să își completeze stagiul de cotizare și pentru a putea îndeplini condițiile necesare pensionării, chiar cele referitoare la reducerea vârstei standard de pensionare în funcție de numărul de copii.

După încheierea contractului, ea a achitat contribuția aferentă unei luni, apoi a depus dosarul de pensionare. Apoi, aceasta a primit decizia de pensionare pentru limită de vârstă și a încasat drepturile bănești.

Doar că, la scurt timp după ce banii au ajuns în cont, a primit și o adresă oficială de la Casa Județeană de Pensii Brașov, iar documentul o informează că figurează cu obligații de plată restante în valoare de 4.324 de lei.

Notificarea transmisă de instituție face referire la contractul de asigurare socială nr. 24759, încheiat la data de 19 mai 2026, în baza articolului 6, alineatul (2), din Legea nr. 360/2023, spune sursa citată.

Conform documentului, suma solicitată reprezintă contribuția de asigurări sociale (CAS) aferentă perioadei 1 iulie – 31 octombrie 2026.

Casa de Pensii îi pune în vedere femeii să achite toată suma în termen de 15 zile de la primirea notificării. Plata poate fi făcută fie în contul indicat de instituție, deschis la Trezoreria Brașov, ori direct la casieria Casei Județene de Pensii.

În aceeași adresă se mai menționează și că, în cazul în care obligațiile nu sunt achitate în termenul indicat, contractul de asigurare socială urmează să fie reziliat, potrivit prevederilor legale.

Dar pentru femeie, problema este alta: dacă a îndeplinit condițiile de pensionare, a primit decizia și a început să încaseze pensia, de ce tot mai figurează cu obligații de plată pentru lunile următoare?

Ce trebuie lămurit

Unul dintre aspectele ce necesită lămurire este legătura dintre contractul de asigurare socială și momentul în care a fost deschis dreptul la pensie.

Legea nr. 360/2023 reglementează posibilitatea încheierii unor contracte de asigurare socială pentru persoanele care doresc să își completeze stagiul de cotizare, în condițiile prevăzute de actul normativ.

Aceste contracte presupun plata contribuțiilor aferente perioadelor pentru care persoana s-a asigurat. În acest caz, instituția invocă obligații pentru intervalul iulie-octombrie 2026.

Pentru a stabili dacă suma este datorată, trebuie analizate și următoarele: data de la care a fost deschis dreptul la pensie, perioada pentru care a fost încheiat contractul, eventualele clauze privind încetarea acestuia și momentul în care instituția a operat modificările în evidențele sale.

CAS nu trebuie confundată cu CASS

Totodată, un alt detaliu important este și natura sumei solicitate. Suma de 4.324 de lei reprezintă CAS, o contribuție de asigurări sociale destinată sistemului public de pensii, și nu CASS, contribuția pentru asigurările de sănătate.

Diferența este importantă, întrucât cele două contribuții au destinații și reglementări diferite.

Contractul de asigurare socială încheiat de femeie a avut ca scop completarea stagiului de cotizare necesar obținerii pensiei. În acest context, obligațiile de plată trebuie raportate la perioada efectivă de asigurare și la prevederile contractului.

Trebuie clarificat dacă, în situația concretă, era necesară o solicitare expresă de încetare din partea femeii, dacă instituția trebuia să opereze încetarea în urma pensionării ori dacă există alte prevederi aplicabile.

Aceste detalii pot să facă diferența între o obligație de plată justificată și o eventuală neconcordanță administrative, iar de aceea, pensionarii care întâmpină situații ca cea de față, trebuie să se prezinte la Casa de Pensii de care aparțin pentru a primi o lămurire.