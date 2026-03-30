Trump dezvăluie adevărata miză a războiului din Orientul Mijlociu: „Vreau să pun mâna pe petrolul din Iran”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Financial Times că dorește să „pună mâna pe petrolul” din Iran, scrie Mediafax. Astfel, liderul de la Casa Albă a dezvăluit care este, de fapt, adevărata miză a războiului din Orientul Mijlociu.

În context, el a precizat Washingtonul ar putea prelua controlul asupra centrului de export iranian de pe Insula Kharg.

Trump: „Poate că vom ocupa Kharg, poate că nu”

Trump a comparat această posibilă mișcare cu abordarea SUA în Venezuela. Și acolo el a menționat intenția Washingtonului de a controla industria petrolieră de la Caracas „pe termen nelimitat”. Pentru asta a fost răpit și alungat de la putere președinte Venezuelei, Nicolas Maduro, în luna ianuarie.

„Să fiu sincer cu tine, ceea ce îmi place cel mai mult este să pun mâna pe petrolul din Iran. Dar, unii oameni proști din SUA spun: «De ce faci asta?» Dar sunt oameni proști.

Poate că vom ocupa Insula Kharg, poate că nu. Avem multe opțiuni. Ar însemna, de asemenea, că ar trebui să rămânem acolo (n.r. – pe Insula Kharg) pentru o perioadă”, a declarat Trump pentru FT.

Când a fost întrebat despre starea apărării iraniene pe Insula Kharg, el a spus: „Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o cucerim foarte ușor”.

Washington Post: Urmează săptămâni de operațiuni terestre

Dezvăluiri în ziarul Washington Post: potrivit unor oficiali americani, care au vorbit sub protecția anonimatului, Pentagonul se pregătește pentru posibile operațiuni terestre în Iran. Mii de soldați americani au fost desfășurați în Golful Persic și numărul acestora continuă să crească. Totuși, nu se așteaptă o invazie de amploare.

Pentru militarii americani, orice misiune terestră în Iran ar implica riscuri semnificative, inclusiv atacuri cu drone și rachete, foc de armă și explozibili improvizați.

În ultimele săptămâni, la Casa Albă s-a discutat despre posibila ocupare a Insulei Kharg, un important nod de export al petrolului iranian. De asemenea, pe masă sunt și alte opțiuni, cum ar fi raiduri în alte zone de coastă pentru a neutraliza arme ce pot amenința navele militare.

Estimările privind durata unei astfel de operațiuni terestre în Iran variază între câteva săptămâni și câteva luni.

Secretarul de Stat, Marco Rubio, afirmă că obiectivele Statelor Unite pot fi atinse fără trupe terestre. Pe de altă parte, însă, Washington Post, citând mai multe surse, scrie că Pentagonul tot pregătește „un atac final” asupra Iranului, care ar putea combina forțele terestre cu o campanie masivă de bombardamente.

The Wall Street Journal scrie că realitatea e clară: Donald Trump ia în calcul trimiterea a încă aproximativ 10.000 de soldați de infanterie în regiune, care s-ar adăuga celor circa 7.000 de militari deja mobilizați. În total, numărul trupelor americane la porțile Iranului ar putea ajunge la aproximativ 17.000. Forța americană din regiune ar urma să fie suplimentată cu infanterie, vehicule blindate și elemente de sprijin logistic.

Totuși, cifra vehiculată de WSJ rămâne mult sub nivelul necesar unei invazii pe scară largă a Iranului.

Oficiali actuali și foști ai Casei Albe insistă că președintele nu a ordonat, încă, desfășurarea trupelor terestre pe teritoriul iranian.

