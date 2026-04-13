Prima pagină » Știri externe » Trump, anunț de ultimă oră. La ora 17 blochează toate porturile iraniene

Trump, anunț de ultimă oră. La ora 17 blochează toate porturile iraniene

Bianca Dogaru
Galerie Foto 2

Președintele Donald Trump anunță oficial că SUA vor bloca toate navele care intră sau ies din porturile iraniene, de astăzi de la ora 17:00 (ora României). Decizia radicală vine după eșecul negocierilor de la Islamabad, unde Iranul a refuzat cererile Washingtonului privind programul nuclear și finanțarea grupărilor din regiune.

Casa Albă a făcut o postare prin care instituie blocadă maritimă totală. Liderul american a avertizat pe rețelele sociale că Marina SUA va intercepta orice navă din apele internaționale care plătește taxe Iranului.

„Statele Unite vor bloca navele care intră sau ies din porturile iraniene pe 13 aprilie la ora 10:00 A.M. (ora de est). Vă mulțumim pentru atenția acordată acestui subiect!”
– Președintele Donald J. Trump”

Trump a transmis un mesaj direct forțelor iraniene și a precizat că orice atac asupra navelor americane va primi un răspuns devastator.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere liberă în marea liberă. Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra unor nave pașnice va fi ARUNCAT ÎN IAD!” 

Trump, noi amenințări

După declarațiile inițiale ale lui Trump de duminică, Garda Revoluționară Islamică a Iranului a avertizat că navele militare care se apropie de strâmtoare vor fi considerate o încălcare a armistițiului și vor fi tratate cu severitate și fermitate. Un oficial american a declarat că Iranul a respins solicitarea Washingtonului de a înceta toate activitățile de îmbogățire a uraniului, de a demonta toate instalațiile majore de îmbogățire și de a transfera uraniul puternic îmbogățit.

Iranul a respins, de asemenea, cererile Statelor Unite ca Iranul să înceteze finanțarea grupărilor Hamas, Hezbollah și Houthi, precum și să deschidă complet Strâmtoarea Ormuz, a adăugat oficialul. Chiar dacă armistițiul se menține, mulți analiști se așteaptă ca fluxurile energetice din regiunea Golfului să revină la normal abia după o perioadă de timp, ceea ce va însemna prețuri mai mari la combustibili și o inflație mai accentuată pentru economia mondială.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe