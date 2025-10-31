Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă

Cojile acestui fruct, care se poate mânca fie crud, fie gătit, sunt foarte valoroase datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Aceste coji ating un preț foarte mare pe piață, potrivit Blic.

La o primă vedere, Xinhui, un oraș din provincia sudică Guangdong din China, pare cu totul obișnuit.

Dar dacă vizitezi orașul toamna sau iarna, vei fi întâmpinat de o priveliște aparte: străzile sunt acoperite de cojile uscate ale acestui fruct și se simte un aer plin de parfumul lor dulce.

Pentru localnici, mirosul acesta nu înseamnă doar sezonul recoltei, ci și aroma bogăției. În dialectal cantonez local, cuvântul pentru „mandarină”, căci despre acest fruct este vorba, se pronunță la fel ca cel pentru „aur” – gam. Și, într-adevăr, coaja de mandarină din această zonă valorează uneori mai mult ca aurul.

Astfel, coaja mandarinelor provenită din această regiune este apreciată în toată China datorită compoziției speciale a solului și a apei, care fac zona numai bună pentru cultivarea fructelor.

Este considerată o adevărată comoară de micronutrienți, iar procesul de uscare este o adevărată artă. Coaja de mandarine se usucă la soare în fiecare toamnă și iarnă, vreme de cel puțin trei ani. Există mai multe tipuri, în funcție de gradul de maturitate al fructului:

coji verzi : provenite de la mandarine culese înainte de a se coace

coji galbene ș i ro ș ii deschise : din fructe culese în noiembrie

coji ro ș ii mari : din mandarine complet coapte , în jurul lunii decembrie

coji de iarn ă : culese dup ă sezonul rece , cu un con ț inut mai ridicat de zah ă r

Coaja mandarinelor , folosit ă în medicina modern ă

Coaja de mandarină are o istorie îndelungată. Conform tradiției, ea era folosită în preparatele servite împăraților și împărăteselor în Orașul Interzis, fosta reședință a dinastiei Ming (1368-1644).

În zilele noastre, această coajă uscată a fructelor se folosește în bucătăria sud-chineză, precum și în medicina tradițională chineză.

Despre ea, se crede că ajută la sănătatatea splinei, a sistemului digestiv și respirator, iar datorită conținutului bogat de antioxidanți, aceasta contribuie și la reglarea tensiunii arteriale.

De asemenea, sunt populare și băuturile sau dulciurile preparate din coji de mandarine uscate, care, de-a lungul timpului, au devenit parte din viața cotidiană în toată China.

În țara noastră, coaja mandarinelor, dacă nu este aruncată, este folosită de gospodine în bucătărie, pentru un gust mai aromat al preparatelor dulci.

Coaja de mandarină uscată capătă însă valoare, pe măsură ce se învechește. Cu cât este mai uscată și păstrată mai mult timp și mai atent, cu atât prețul ei crește.

Spre exemplu, un kg de coji de mandarină uscate din 1968 a fost vândut la o licitație din Hong Kong pentru 9.320 de euro, iar valoarea industriei a fost estimată anul trecut la 2,94 miliarde de euro.

Azi, 500 de grame de coji vechi de 50 de ani pot ajunge și la 8.875 de euro, iar un kilogram depășește 17.000 de euro.

Autorul recomandă:

Ce fructe să consumi vara pentru a-ți întări imunitatea. Sunt bogate în vitaminele A, C și E

Acest FRUCT diminuează senzația de dulce și te ajută să slăbești. Este o sursă bogată de fibre și vitamine