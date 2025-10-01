Fructul românesc care dispare din livezi anul acesta. Seceta a distrus producția

Adio, castane românești. Aceste fructe nu s-au mai făcut în localitatea Tismana, renumită la nivel național pentru producția de castane. Localnicii nu au avut fructe nici măcar de gustare.

Localitatea Tismana, din județul Gorj, își cam pierde renumele de patria castanelor. Din cauza secetei, fermierii se uită lung după fructele care i-au făcut celebri în țară.

„În acest an, producţia de castane este foarte scăzută şi calitatea tot la fel, din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Am avut perioade îndelungate cu cod roşu de caniculă şi a influenţat negativ producţia de castane din acest an”, a transmis Valentin Priporeanu, director Direcția Agricolă, potrivit Observatornews.ro.

De poftă însă, românii pot gusta castane din import, aduse din Grecia. Ce-i drept, sunt mai scumpe și nici nu au gustul celor autohtone.

Celebrele castane de Tismana sunt însă dulci și au o aromă distinctă de nucă.

„Sunt foarte bogate în vitamine, vitamina A, E, K, grupul B şi vitamina C. Au un rol în reglarea colesterolului în sânge, scad nivelul acestuia şi în reglarea zaharurilor sanguine”, a spus Cristina Cornoiu, medic, potrivit sursei citate.

Deoarece anul acesta Tismana are cea mai slabă producție de castane din istorie, autorităţile locale au anunţat că nu va mai fi organizat tradiţionalul festival al castanelor din localitate.

