Spania este o destinație de care turiștii nu se pot sătura, dar cu popularitatea sa în continuă creștere, s-ar putea să căutați un loc mai liniștit. Tenerife și Ibiza sunt îndrăgite de britanici, dar există un loc pe care ar trebui să-l adăugați pe lista voastră de destinații pentru vacanță.

Potrivit express.co.uk, este vorba despre Cabrera, o mică insulă situată în Insulele Baleare, aproape de Mallorca. Parcul Național Maritimo-Terestru al Arhipelagului Cabrera este un lanț de 19 insule mici, care se remarcă printr-o frumusețe neatinsă, cu zone protejate, ape cristaline și chiar animale sălbatice rare.

Deși nu puteți rămâne în zonă, deoarece este protejată, o puteți vizita pentru o excursie de o zi din zonele învecinate.

„Este unul dintre cele mai bine conservate medii marine din Spania și este o excursie de o zi de vis pentru iubitorii de natură, scafandri și oricine caută frumusețe neatinsă”, scrie Palma Weekly.

Turiștii sunt încântați

„O zi minunată, cu plaje uimitoare și peisaje uimitoare. În excursia cu barca din Colonia de Sant Jordi aveți aproximativ 4-5 ore de timp liber în Cabrera. Nu ratați priveliștile de la castel sau mergeți, pur și simplu, pe plaje, care sunt punctul culminant al orașului Cabrera. Priveliștile de oriunde de pe insulă sunt pur și simplu uimitoare, iar oprirea la Peștera Albastră în excursia cu barca pe drumul de întoarcere spre Mallorca este minunată”, a scris pe Tripadvisor un turist care a vizitat zona.

„Această insulă nelocuită este o casă pentru un număr mare de specii endemice. Deoarece acest loc este un Parc Național, nu este posibil să stați acolo peste noapte. Cu toate acestea, există opțiunea de a rezerva o excursie de o zi pe insulă. Aș recomanda cu căldură o vizită acolo, deoarece acest loc este de o frumusețe neatinsă”, este de părere un altul.

La începutul secolului al XIX-lea, Cabrera a devenit lagăr de prizonieri de război în timpul Războiului Peninsular. În 1991, întregul arhipelag a fost declarat parc național pentru a-și proteja biodiversitatea unică pe uscat și subacvatică.

Pentru a o vizita, va trebui să vă cazați în Mallorca și să faceți o excursie cu barca pe insulă. Cel mai apropiat port și cel din care pleacă majoritatea ambarcațiunilor este Colonia de Sant Jordi.

Așadar, dacă sunteți în căutarea unei destinații liniștite de vizitat, acesta este un loc pe care pur și simplu trebuie să îl luați în considerare, mai scrie sursa citată.

