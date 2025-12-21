Prima pagină » Actualitate » De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc

Bianca Dogaru
21 dec. 2025
Pentru cei mai mulți oameni, ideea de a pleca din țara în care trăiesc este legată de lipsuri, de muncă sau de nevoia unui trai mai bun. Pentru miliardari, mutarea într-o altă țară nu are legătură cu supraviețuirea, ci cu optimizarea.  Nu pleacă pentru că nu le mai place locul, ci pentru că nu le mai plac regulile. 

În ultimii ani, tot mai multe state europene s-au confruntat cu presiuni bugetare uriașe, potrivit Financial Times. Populația îmbătrânește, cheltuielile cresc, iar guvernele caută soluții pentru a aduce mai mulți bani la buget. De multe ori, privirea se oprește asupra celor care au foarte mult. Așa apar ideile de taxe pe avere, pe moștenire sau pe veniturile mari. Chiar și atunci când aceste taxe sunt doar propuse, ele declanșează un reflex aproape instantaneu în rândul celor foarte bogați: căutarea unei alte țări.

Referendumul din Elveția privind impozitul pe succesiune a fost un exemplu clar. Chiar dacă inițiativa a fost respinsă de alegători, discuția în sine a fost suficientă pentru a provoca neliniște. Unii milionari și miliardari au spus deschis că, dacă legea ar fi trecut, și-ar fi făcut bagajele. Mesajul a fost simplu: dacă regulile se schimbă, ne mutăm.

Când statele strâng șurubul, capitalul alunecă

Această ușurință cu care vorbesc despre relocare vine dintr-un avantaj pe care majoritatea oamenilor nu îl au. Miliardarii nu sunt legați de un singur loc. Au mai multe case, mai multe rezidențe fiscale și, adesea, mai multe cetățenii. În multe țări, legislația le permite să stea până la jumătatea de an fără să devină rezidenți fiscali. Practic, pot trăi într-un loc fără să plătească taxe acolo, atâta timp cât nu depășesc un anumit număr de zile.

Pentru ei, mutarea nu înseamnă ruperea unei vieți, ci mutarea unui calendar. Câteva luni într-o țară, câteva luni în alta. Dacă o lege fiscală devine incomodă, există întotdeauna o alternativă. Iar dacă și acea alternativă se schimbă, vine următoarea destinație.

Povestea se repetă de ani buni. Unii au plecat din țările nordice, unde taxele erau foarte mari, către Elveția, considerată mult timp un refugiu stabil pentru averi. Când Marea Britanie a decis să elimine facilitățile fiscale pentru rezidenții bogați cu domiciliul în străinătate, unii dintre cei mai înstăriți au părăsit Londra și s-au orientat către Orientul Mijlociu. Când Italia a anunțat intenția de a majora taxa forfetară pentru bogați, au apărut imediat calculele privind alte opțiuni.

Orientul Mijlociu și Asia, noua promisiune

În același timp, există state care fac exact opusul. Țări din Orientul Mijlociu și din Asia încearcă să atragă averile mari prin taxe reduse, reguli simple și un mediu stabil. Dubai, Abu Dhabi, Singapore sau Hong Kong se promovează ca spații unde statul cere puțin și întreabă rar. Pentru miliardari, aceste locuri nu sunt exotice, ci eficiente. Nu contează cultura sau clima, cât predictibilitatea și costul fiscal.

Toate aceste mișcări scot la iveală o realitate inconfortabilă pentru statele moderne. Dacă principalul criteriu al unei persoane este conservarea averii, atunci nicio țară nu este definitiv „acasă”. Orice schimbare de lege poate declanșa o nouă plecare. Capitalul se mută mult mai repede decât pot guvernele să schimbe regulile.

Referendumul elvețian nu a schimbat legislația, dar a transmis un semnal puternic. Reputația Elveției ca refugiu sigur pentru bogați a rămas, deocamdată, intactă. Însă votul a arătat cât de rapid sunt unii pregătiți să plece dacă simt că averea lor este pusă în pericol.

Într-o lume în care banii circulă global, iar granițele fiscale sunt tot mai ușor de ocolit, statele se confruntă cu o dilemă dificilă. Cum să ceară mai mult de la cei care au mai mult, fără să-i piardă complet? Este o întrebare la care nimeni nu pare să aibă, încă, un răspuns clar.

