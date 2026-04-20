Luiza Dobrescu
Carmen Moraru este secretar de stat în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, iar de curând a fost propusă pentru un post de administrator la Nuclearelectrica.

Funcţionara s-a făcut remarcată prin faptul că, mărturia sa a trimis-o la puşcărie, pentru 6 ani,  pe fostul ministrul al Turismului, Elena Udrea, în celebrul Dosar „Gala Bute”.

Potrivit CV-ului acesteia, Carmen Moraru a lucrat toată viaţa la stat.

Pe 29-30 aprilie, aceasta va fi propusă în Adunare Generală a Acționarilor (AGA) să îl înlocuiască pe  Ionel Bucur, scriu cei de la replicaonline.ro.

Bucur a cerut revocarea sa din funcţie, pe 23 ianuarie 2026, deşi  a acceptat-o cu doar două luni în urmă.

Bucur a deţinut şi funcţia de director general al Centralei Nucleare Cernavodă în perioada 1996-2016 și actual consilier județean PSD.

Carmen Moraru, de la alimentaţie publică la energie nucleară

La 61 de ani, Carmen Moraru poate să spună că a făcut de toate şi peste tot.

Ne referim la faptul că a absolvit în 1987 Facultatea de Comerț din cadrul ASE București.

În 1992, obținea o diplomă postuniversitară în Administrație Publică la SNSPA și încă una de la Universitatea din Amsterdam.

În 2013, obține și un doctorat în economie, de asemenea la ASE București.

Primul loc de muncă a fost la Întreprinderea Comercială de Stat Alimentație Publică Călărași, în perioada octombrie 1987 – noiembrie 1990.

În următorii doi ani nu nu a făcut nimic.

Revine pe un post de consilier, 1992- 1998, apoi șefă în Ministerul Turismului.

Practic, Carmen Moraru a condus turismul românesc între 1992 și 2013, mai scriu cei de la replicaonline.ro.

Din 2013 trece de la turism la fonduri europene, ca director general adjunct pe Fonduri Externe, la Ministerul Transporturilor.

În 2015 ajunge în MIPE, în 2016 se întoarce la Transporturi, pentru ca din 2018 să fie delegată la Bruxelles, cu funcție de ministru delegat MAE.

În 2019 revine pe funcţie de director în Ministerul Transporturilor.

Pleacă, în 2021, ca secretar general adjunct la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, apoi secretar general adjunct la Ministerul Energiei.

Din 2022, devine  subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, dar se întoarce ca secretar de stat la Ministerul  Investițiilor, până în 2023.

An în care devine secretar de stat la Ministerul de Finanțe, unde  rămâne pe post un an și jumătate.

Din ianuarie 2025 este relocată pe actuala funcție, de secretar de stat la Ministerul Investițiilor.

Carmen Moraru a fost mâna dreaptă a Elenei Udrea, în mandatul de ministru al Turismului,  decembrie 2009 – februarie 2012.

Carmen Moraru şi soţul său se luptă cu ziua de mâine cu 8 salarii în buzunar, de la stat, bani din chirii şi administratori în AGA

Însă, de departe, cele mai interesante informaţii se află în declaraţia sa de avere.

Carmen Moraru şi soţul său încasează de la stat salarii de peste 700.000 de lei, la care se adaugă şi o chirie de 42.000 de lei de fiecare.

De asemenea, primeşte dividende de 8.923 de lei şi 12.508 lei.

Mai are 7 conturi bancare, în care ține peste 412.000 lei, peste 27.000 euro și aproape 5.000 de dolari.

Deţine active la Fondul Proprietatea (65.777 acțiuni, cu o valoare de peste 24.500 lei) și titluri de stat Tezaur și Fidelis, în valoare totală de aproape 800.000 lei.

Carmen Moraru ia 116.816 lei salariu de la Ministerul Finanțelor, 257.916 lei indemnizație de la CIFGA, 62.600 lei indemnizație de la CEISD.

Se adaugă salariul de 46.542 lei încasat de soțul ei, Liviu Alexandru Moraru, de la Monitorul Oficial RA.

O altă remunerație de 67.844 lei vine, de asemenea, de la Monitorul Oficial RA.

Mai ia o indemnizație de 63.985 lei de la Compania Națională Imprimeria Națională SA.

Mai primeşte o altă indemnizație de 32.760 lei de la SCRL SA, plus un salariu de 58.022 lei de la SMART SA, mai scrie replicaonline.ro.

