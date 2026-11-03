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Fermierii români încasează tot mai puțin pentru laptele crud. Prețul a scăzut cu 13% într-un an

Fermierii români încasează tot mai puțin pentru laptele crud. Prețul a scăzut cu 13% într-un an
Fermieri, Agricultură, Vacă, Lapte
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Producătorii de lapte din România primesc sume tot mai mici pentru laptele livrat procesatorilor. În octombrie 2026, prețul mediu la poarta fermei a coborât la 38,40 euro pentru 100 de kilograme, cu aproximativ 13% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de AGRO TV.

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Față de septembrie, prețul a înregistrat o nouă reducere, de la 38,91 euro la 38,40 euro pentru 100 de kilograme. Scăderea lunară a fost de 1,3%, însă diferența față de anul trecut arată o tendință mai amplă de diminuare a veniturilor obținute de fermieri.

Cum a evoluat prețul laptelui românesc

În octombrie 2025, producătorii români primeau, în medie, 44,13 euro pentru aceeași cantitate de lapte. Într-un an, prețul a pierdut astfel 5,73 euro pentru fiecare 100 de kilograme.

Datele europene arată că prețurile au avut o revenire temporară în august și septembrie 2026, după ce în iulie coborâseră până la 34,62 euro pentru 100 de kilograme. Creșterea nu a fost însă suficientă pentru a readuce veniturile fermierilor la nivelul din anul precedent.

Nici comparația cu restul Uniunii Europene nu este favorabilă producătorilor români. În august 2026, prețul mediu european era de 42,75 euro pentru 100 de kilograme, în timp ce fermierii din România primeau doar 36,58 euro.

Cantitatea laptelui colectat este în scădere

Presiunea asupra sectorului este accentuată și de reducerea cantităților de lapte colectate de procesatori. În august 2026, unitățile de procesare din România au preluat cu aproximativ 13,6% mai puțin lapte de vacă decât în aceeași lună din 2025.

Prețurile mai mici și scăderea volumelor de lapte preluat afectează veniturile fermelor, în condițiile în care producătorii trebuie să acopere în continuare costurile pentru furaje, energie și forță de muncă.

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