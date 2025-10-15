Gabriela Firea adoptă o poziție tranșantă în privința accesului la case al cât mai multor persoane, în contextul crizei locuințelor în Europa. Grupul S&D din Parlamentul European, din care fac parte toți eurodeputații social-democrați a întocmit un document cu măsuri pentru redresarea acestei situații.

Eurodeputatul PSD spune că „locuințele sunt un drept social, nu privilegii sau bunuri pe care și le pot permite doar bogații!”.

„Chiriile cresc în toată Europa iar puțini tineri își mai permit să cumpere în rate. UE are nevoie de o strategia privind locuirea! Prin acest document, propunem măsuri concrete: 300 de miliarde de euro pentru construcția și modernizarea locuințelor accesibile; Reguli mai clare pentru chirii, ca familiile să nu mai fie evacuate abuziv; Interzicerea speculațiilor imobiliare și a achizițiilor speculative de locuințe; Sprijin pentru tineri și un nou standard european de protecție împotriva lipsei de adăpost; Reforma Pactului de Stabilitate, pentru ca investițiile în locuințe să nu mai fie considerate „cheltuieli”, ci investiții în demnitate și în viitor”, anunță Gabriela Firea, pe facebook.

Îndocumentul eurodeputaților este justificat acest demers prin faptul că există un plan european care-i include și pe aceia care s-au mutat de prea multe ori din cauză că, deși muncesc din greu, nu reușesc să mai rămână cu bani după ce achită chiria.

„Tocmai de aceea, planul este demersul obligatoriu pentru a ne asigura că putem ghida Europa spre mai multă echitate și grijă pentru generația de mâine. Susțin această inițiativă care transformă accesul la locuință într-un drept real, garantat pentru toți europenii”, mai scrie Gabriela Firea.

