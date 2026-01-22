Gabriela Firea vine cu vești bune pentru cei care călătoresc cu avionul: „Am votat noi reguli care pun capăt multor abuzuri”

Europarlamentarul Gabriela Firea a anunțat că s-a obținut o victorie în Parlamentul European pentru toți cetățenii europeni care călătoresc cu avionul. Mai exact, au fost votate mai multe reguli menite să pună punct multor abuzuri și taxelor ascunse ale companiilor aeriene.

Vești bune pentru europenii care călătoresc cu avionul

„Victorie în Parlamentul European pentru toți europenii care călătoresc cu avionul!

Am votat noi reguli care pun capăt multor abuzuri și opresc taxele ascunse ale companiilor aeriene.

Pentru milioanele de români care zboară pentru muncă, studii sau pentru a ajunge acasă la familii, aceste schimbări înseamnă respect și economii reale. 24,5 milioane de români au tranzitat aeroporturile din țară în 2024”, așa și-a început Gabriela Firea mesajul de pe Facebook.

Europarlamentarul și vicepreședintele PSD a postat și regulile care au fost adoptate de Parlamentul European.

„Compensațiile rămân neschimbate. Am blocat tentativa Consiliului European de a mări pragul de la care se plătesc despăgubiri la 4 sau 6 ore de întârziere. Am menținut regula actuală: se primesc compensații (250/400/600€) după 3 ore de întârziere.

Fără taxe pentru drepturi elementare:

– Loc lângă copil: părinții vor putea sta lângă copiii lor fără să plătească taxe suplimentare pentru alegerea locului.

– Check-in gratuit: companiile nu vor mai putea taxa pasagerii care se înregistrează la aeroport sau care nu folosesc aplicația de mobil.

– Bagaje: dreptul la un obiect personal și la un bagaj de mână mic, inclus implicit în prețul biletului.

Flexibilitate și eliminarea birocrației

– Veți putea corecta gratuit greșelile de ortografie de pe bilet cu până la 48 de ore înainte de plecare.

– Companiile nu mai pot anula zborul de întoarcere dacă, din diverse motive, nu ați putut folosi segmentul de dus.

– Dacă vi se refuză îmbarcarea pentru că s-au vândut mai multe bilete decât locuri, compensația trebuie plătită imediat.

Accesibilitate reală

Persoanele cu dizabilități vor putea călători alături de un însoțitor fără ca acesta să fie taxat suplimentar pentru bilet”, a mai precizat Gabriela Firea.

Urmează negocierile cu statele membre pentru ca regulile să devină obligatorii

În final, Gabriela Firea a precizat că ultima etapă și cea mai importantă ar fi ca Parlamentul European să discute cu toate statele membre pentru aplicarea acestor reguli obligatorii în toate aeroporturile din Europa.

