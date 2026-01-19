Prima pagină » Actualitate » Gabriela Firea, despre cazul primarului acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei copile de 13 ani: „Inocența fetei a ajuns să coste 500 de lei?”

19 ian. 2026, 20:39
Europarlamentarul și vicepreședintele PSD Gabriela Firea comentează cazul primarului PNL din comuna Izvoarele, Cazacu Silviu Marius, care este acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei fete de 13 ani și ar fi încercat apoi să-i cumpere tăcerea cu 500 de lei.

„Șocant! Inocența unei fete de 13 a ajuns să coste 500 de lei, pentru un bărbat „cu funcție” din România? Cazul nu este doar o știre de cancan, ci anatomia unei monstruozități. Un bărbat, investit cu putere publică, primar ales, a vânat pe Internet o copilă și când s-a aflat totul, a încercat să-i cumpere tăcerea.

Este absolut inimaginabil pentru orice părinte gestul făcut de primarul din comuna Izvoarele, județul Giurgiu. Edilul a „agățat” minora pe o rețea de socializare, iar în timpul conversațiilor – deși fata îi spusese, clar, ce vârstă avea – primarul i-a cerut imagini cu ea dezbracătă. A mers și mai departe: i-a propus minorei să se întâlnească și, în plus, i-a trimis fotografii cu conținut sexual.

Firea: „Avem obligația să fim „polițiștii” mediului digital al copiilor noștri”

Când totul s-a aflat, datorită părinților care și-au văzut copilul schimbat, timorat și speriat, edilul a încercat să-i cumpere tăcerea cu 500 de lei aruncați peste gard, în curtea familiei, ca „să rămână între noi”. Iar în fața comunității a luat poziția clasică: „am fost provocat, am căzut într-o capcană”! Va răspunde, însă, mai ferm în fața autorităților care-l cercetează penal și care i-au interzis să se apropie de fată în următoarele 6 luni.

Acest caz grav ne arată, din nou, cât de ușor devin copiii victime ale prădătorilor sexuali, indiferent de poziția lor în societate! Ca părinți, avem obligația să fim „polițiștii” mediului digital al copiilor noștri: instalarea de aplicații care limitează și blochează conținutul, să le permitem accesul controlat la rețele sociale, să ne asigurăm că vorbesc și acceptă cereri de la persoane pe care le cunosc în viața reală și să le vorbim despre faptul că un „prieten” online poate fi oricine în spatele tastaturii, inclusiv un agresor!

Din datele oficiale, în primele 6 luni ale anului trecut, au fost aproape 10.000 de copii exploatați, neglijați sau abuzați! Cazurile sunt, însă, mai multe. Numai Salvați Copiii România a primit, anul trecut, peste 43.000 de sesizări online”, scrie Firea pe Facebook.

Gabriela Firea vorbește despre „majoratul digital”

Firea mai subliniază că accesul minorilor la rețele sociale trebuie reglementat și aduce în discuție așa-zisul „Majorat digital”, care trebuie impus în toate statele UE.

„Voi susține demersurile din Parlamentul European, inițiate de grupul S&D din care fac parte și europarlamentarii PSD, ca accesul la rețele sociale să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinţilor”, anunță, totodată, Gabriela Firea.

