Prima pagină » Actualitate » Gala Mari Sportivi Prosport 2025 | Premiu special pentru Stejarii Universe Wellness & Community, proiectul spectaculos al omului de afaceri Ion Țiriac

Gala Mari Sportivi Prosport 2025 | Premiu special pentru Stejarii Universe Wellness & Community, proiectul spectaculos al omului de afaceri Ion Țiriac

12 dec. 2025, 21:00, Actualitate
Gala Mari Sportivi Prosport 2025 | Premiu special pentru Stejarii Universe Wellness & Community, proiectul spectaculos al omului de afaceri Ion Țiriac

Stejarii Universe Wellness & Community, creația spectaculoasă a omului de afaceri lui Ion Țiriac, a fost premiată la Gala Mari Sportivi Prosport 2025. Proiectul este unul unic în țara noastră și a devenit un reper chiar și la nivel internațional, grație, printre altele, luxului și a designului impecabil, precizează Prosport.

Premiul a fost ridicat de Alin Ienac, manager sportiv al proiectului. El a urcat pe aceeași scenă unde au fost invitați marii campioni români și a primit primul premiu special acordat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

„Mulțumim, ProSport, pentru premiu și pentru posibilitatea de a ne afla în această seară în compania atâtor nume mari din sportul românesc. Vă mulțumim tuturor pentru tot ce ați făcut pentru noi. Fiecare victorie a voastră e o motivație pentru noi. Colegii mei pun foarte multă pasiune ca să facă acel loc mai special. Aș dori să îl amintesc și pe domnul Țiriac, fără de care acest loc nu ar exista. Mult succes în continuare și felicitări”, a transmis managerul sportiv al Stejarii, Alin Ienac.

Vezi aici articolul integral…

Recomandarea video

Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Click
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii tocmai acum realizează că Pământul are o coadă, care se întinde pe milioane de kilometri
EXTERNE Șeful armatei SUA a fost exclus din negocierile de pace pentru Ucraina. Sursele spun că Dan Driscoll începuse să își depășească atribuțiile
20:43
Șeful armatei SUA a fost exclus din negocierile de pace pentru Ucraina. Sursele spun că Dan Driscoll începuse să își depășească atribuțiile
FLASH NEWS Ponta arată cu degetul „presa de propagandă” care face jocurile USR-ului: „Dau circ la popor dacă tot nu sunt în stare să dea pâine”
20:06
Ponta arată cu degetul „presa de propagandă” care face jocurile USR-ului: „Dau circ la popor dacă tot nu sunt în stare să dea pâine”
SPORT Snoop Dog a devenit antrenorul onorific al echipei SUA pentru Jocurile Olimpice. Acesta va motiva sportivii americani la Jocurile de Iarnă din Italia
19:24
Snoop Dog a devenit antrenorul onorific al echipei SUA pentru Jocurile Olimpice. Acesta va motiva sportivii americani la Jocurile de Iarnă din Italia
REACȚIE George Simion intervine în scandalul din justiție: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția, doar căderea PSD-USR poate
19:07
George Simion intervine în scandalul din justiție: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția, doar căderea PSD-USR poate
SPORT Costel Gâlcă, despre transferul jucătorului dorit și de FCSB. „E interesant”
19:06
Costel Gâlcă, despre transferul jucătorului dorit și de FCSB. „E interesant”
FLASH NEWS Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj
19:05
Zeci de supermarketuri amendate de ANPC în prag de Sărbători. Produse expirate, mizerie și diferențe de gramaj

Cele mai noi