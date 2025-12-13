Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan recunoaște că nu era nevoie de creșterea TVA: ”Se putea reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul”

13 dec. 2025, 23:02, Știri politice
Nicușor Dan recunoaște că nu era nevoie de creșterea TVA: ”Se putea reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul”

Invitat la emisiunea ”40 de Întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan, președintele României, a recunsocut că nu era nevoie de creșterea TVA-ului.

Nicușor Dan a fost pus în fața deciziei privind creșterea TVA, pe care în campanie a promis că o va evita, însă a ajuns să o accepte din cauza presiunilor bugetare și a negocierilor cu Guvernul Bolojan, argumentând că a fost o necesitate impusă de situația financiară, deși credea că putea fi evitată.

Nicușor Dan: ”În momentul în care s-a format Guvernul, condiția mea a fost clară: să nu crească TVA-ul”

În discuția cu Denise Rifai, întrebat despre creșterea TVA-ului, președintele României a declarat: ”Când am făcut promisiunea și când am numit primul ministru, vă aduceți aminte că a trecut aproape o lună între preluarea mandatului și formarea Guvernului.

În acea perioadă am discutat cu oameni din structurile statului și am venit cu o schemă de buget național, cu măsuri care, în opinia mea, ar fi permis reducerea deficitului fără creșterea TVA. Aceasta a fost condiția mea, fiind întrebat în mod direct cum se poate realiza acest lucru. Se putea. In opinia mea, se putea reduce deficitul, fără să se crească TVA-ul. Pentru că creșterea TVA însemna creșterea de prețuri și tot ce am văzut mai departe.

În momentul în care s-a format Guvernul, condiția mea a fost clară: să nu crească TVA-ul. O săptămână mai târziu, Guvernul a anunțat că nu există altă soluție. Cred că fiecare dintre liderii partidelor acționează cu bună-credință, iar oamenii ne vor evalua pe toți”, a spus Nicușor Dan.

