„Gamificare perversă”, noua provocare periculoasă de pe DISCORD și Telegram. Ce sunt puse să facă adolescentele din Australia

29 oct. 2025, 14:53, Actualitate
„Gamificare perversă”, noua provocare periculoasă de pe Discord și Telegram / Sursa FOTO: Envato

Un nou joc extrem de periculos este promovat pe rețelele sociale Discord și Telegram. Autoritățile descriu acest fenomen drept o „gamificare perversă” a violenței, cu tot mai multe cazuri apărute în Australia.

Fete adolescente sunt „vânate” de rețele criminale online care le constrâng să comită acte de violență asupra lor, a fraților sau a animalelor de companie.

Cine sunt „crimefluencerii”

Fenomenul a fost descris de autorități drept o „gamificare perversă” a violenței. Poliția Federală Australiană a avertizat că grupuri de criminali online recrutează și manipulează fete tinere pentru a le determina să comită fapte violente. În unele cazuri, victimele au fost convinse să își rănească frații, animalele sau chiar pe ele însele, ca parte a unui joc crud promovat de așa-numiți „crimefluenceri”.

Comisarul AFP Krissy Barrett a anunțat formarea unei noi echipe internaționale pentru combaterea acestui fenomen, descris ca „o nouă și tulburătoare formă de violență bazată pe gen”.

Până acum, trei persoane au fost arestate în Australia și alte nouă în străinătate.

Autoritățile spun că cei care orchestrează aceste acțiuni sunt tineri, în general adolescenți sau persoane de până în 20 de ani, provenind din țări occidentale. Ei își racolează victimele prin platforme de jocuri precum Roblox sau prin aplicații de mesagerie, printre care Discord și Telegram.

„Motivația lor nu este financiară și nici sexuală. Fac asta pentru distracție, pentru popularitate online”, a explicat Barrett.

Până acum, aproape 60 de suspecți au fost identificați doar în Australia, iar poliția australiană colaborează cu celelalte state din alianța „Five Eyes” – SUA, Marea Britanie, Noua Zeelandă și Canada – pentru a-i urmări pe cei implicați.

