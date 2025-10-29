Gândul a luat pulsul Pieței Victoriei: Bolojan vrea să măcelărească administrația. Austeritatea dăunează democrației

Câteva mii de sindicalişti din patru confederaţii sindicale participă miercuri la un protest în Piaţa Victoriei, împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan. Protestatarii solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, excluzând, totodată, concedierile.

Printre manifestanți sunt silvicultori, polițiști, angajați din sănătate, angajați din educație și angajați din cultură. Gândul a discutat cu mai mulți protestatari pentru a întelege care sunt nemulțumirile acestora.

„Administrația se face cu oameni, nu fără oameni”

„ Pe pancardele noastre vedeți un satâr. Cu toții am fost la măcelărie câteodată și am văzut un nene priceput cu un cuțit care tranșa o carcasă și o punea în valoare (…) Acest om (n.r. Ilie Bolojan) nu înțelege administrația publică locală. El vrea să măcelărească administrația ca un măcelar nepriceput, nepunând în valoare absolut nimic (…) Ei stau în Palatul Victoriei și habar n-au ce se întâmplă în țară”, a declarat reprezentantul Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România – SCOR, pentru Gândul.

„Sectorul educației este «pe butuci»”

„Dorim să le transmitem un mesaj, și anume să abroge Legea 141, care a condus la foarte multe nereguli în sistemul de educație și a îngreunat sistemul, în loc să îl ajute și să aducă o reformă adevărată în sistem. De altfel, ministrul David a declarat, la un moment dat, că nu este un ministru reformator și este un ministru care a luat măsuri fiscal-bugetare.

Un conducător adevărat, fie el de țară sau de guvern, ar trebui să se aplece asupra problemelor din societate și să găsească soluții. Sectorul de educație este oarecum pe butuci. Asta se va reflecta în câțiva ani, în generația pe care o să o scoatem, în faptul că nu mai vin tineri în sistemul de educație, pentru că salariul este, așa cum este, destul de de mic și nu există mecanisme de încurajare a tineretului să lucreze în sectorul de educație”, a spus o reprezentantă a sindicatelor din Educație.

„Asistența socială a fost lăsată, spre final de an, fără bani”

„De câteva luni de zile toți suntem aici, în Piața Victoriei. Protestăm față de măsurile aberante pe care Guvernul României intenționează să le ia în ceea ce privește asistența socială, administrația publică locală și centrală, măsuri luate fără consultări cu sindicatele. Protestăm și față de faptul că asistența socială pe care o reprezint a fost lăsată spre final de an fără bani. Prin urmare, cel puțin jumătate din Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nu au bani de salarii (…) Nu reușim să dialogăm cu Guvernul României așa cum trebuie și așa cum ar trebui să dialogheze cu sindicatele și, de asta, suntem pentru a 3-a oară, în decurs de trei luni de zile, aici, în Piața Victoriei, să ne strigăm nemulțumirile față de politicile pe care dumnealor vor să le impună”, a declarat un reprezentant al Sindicatului Asistenței Sociale si Protecției Copilului din Iași.

„Avem sporurile la salariu din 2018”

„Austeritatea dăunează economie și cred că și democrația nu mai este ce trebuie. Avem sporurile la salariu din 2018, salariile n-au mai crescut de trei ani de zile și este destul de greu. Avem copii la facultate în București, plătim chirii foarte scumpe, este destul de greu”, a spus o asistentă medicală.

„Din 2016 nu avem pensiile actualizate”

„Am ieșit în stradă să manifestăm împotriva Guvernului care refuză permanent să aplice legislația în vigoare, vine întotdeauna cu tăieri, cu neaplicări ale legii. Noi, militarii și polițiștii, încă din 2016 nu avem pensiile actualizate, astfel încât elementele bazei de calcul sunt stabilite la prima numire în funcție. În speță, unii dintre noi, cum aș fi și eu, avem elementele bazei de calcul conform salarizării – 1989”, a declarat președintele filialei Sector 6 București al Sindicatelor Cadrelor Militare Disponibilizate din România.

