Zeci de mii de oameni ies la protest în fața Guvernului. „Jandarmii lui Predoiu” vor hotărî ce sloganuri se pot striga

29 oct. 2025, 07:46, Știri
Zeci de mii de oameni ies la protest în fața Guvernului.
Galerie Foto 5

Ajunși în pragul disperării, oamenii s-au săturat de atâta austeritate din partea guvernului Bolojan și au decis să iasă în stradă să-și strige nemulțumirile. Sunt aproximativ 20.000 de sindicaliști din țară care și-au anunțat prezența și s-au pregătit de protest în fața Guvernului, miercuri de la ora 11.00. În paralel și jandarmii sunt pregătiți și instruiți de superiorii lor cum să acționeze. Sloganurile vor fi verificate de forțele de ordine, înainte de a ajunge în mijlocul mulțimii. 

Protestatarii vin cu o listă de revendicări, însă pancartele și mesajele lor ar putea fi selectate de jandarmi, la comanda șefilor, ca să nu deranjeze prea mult reforma propusă de premierul Bolojan.

Jandarmii pun în vedere acelora care ar putea să perturbe protestele şi să „exprime opinii politice în cadrul adunării publice” că vor fi monitorizaţi şi opriţi.

„Astfel, vor fi permise doar sloganuri sindicaliste, iar în caz contrar, jandarmii vor acorda sprijin organizatorului pentru îndepărtarea persoanelor semnalate de acesta”, au transmis reprezentanții jandarmilor.

Lista revendicărilor

Printre cerințele sindicaliștilor se numără: creșterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, excluzând, totodată, concedierile.

Aceştia mai cer:

  • protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, opunându-se reducerilor de personal din administraţie şi tăierilor salariale
  • punerea în plată, de urgenţă, a sentinţelor judecătoreşti definitive
  • aplicarea legii salarizării
  • indexarea salariilor cu inflaţia
  • acordarea tuturor sporurilor calculate conform salariul de bază în plată în sănătate şi asistenţă socială
  • deblocarea posturilor din aceste domenii şi continuarea investiţiilor prin PNRR şi programele naţionale

În domeniul educaţiei, confederaţiile sindicale solicită abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 care au crescut norma didactică, au comasat şcoli şi au redus veniturile profesorilor., precum şi renunţarea la măsurile luate de Guvern privind decontarea cheltuielilor de transport şi a burselor studenţilor. Se mai cer:

    • reglementarea pieţei energiei pentru protejarea competitivităţii economiei şi păstrarea locurilor de muncă din industrie
    • stoparea proiectelor legislative care subminează administrarea pădurilor statului şi interesul naţional
    • stoparea vânzării companiilor de stat, respectiv stoparea înstrăinării patrimoniului public.

Cele patru mari conferederații estimează o prezență la 20.000 de oameni, la protestul comun. Este vorba despre Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian.

Discuții la Guvern privind salariul minim

Miercuri, de la ora 10, va avea loc şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) la Palatul Victoria, în cadrul căreia se discută despre stabilirea salariului minim brut pe ţară, începând cu 1 ianuarie 2026.

