Cazanele improvizate pentru țuică, un pericol pentru români. Ce spune ministrul Sănătății: „O clipă de neatenție poate avea consecințe pentru întreaga viață”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, avertizează asupra riscurilor folosirii instalațiilor improvizate pentru prepararea țuicii, după ce mai multe persoane au suferit arsuri. Ministrul Sănătății face apel la prudență și spune că astfel de accidente pot fi prevenite.

Ministrul Sănătății a precizat că, în ultimele 48 de ore, au avut loc multiple incidente soldate cu arsuri severe. Acestea au fost provocate în urma contactului cu lichidele fierbinți. Alexandru Rogobete a menționat că o mare parte dintre aceste incidente au fost cauzate de folosirea unor cazane improvizate pentru țuică sau instalații artizanale sub presiune.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Alexandru Rogobete: „Utilizarea instalațiilor improvizate, fără măsuri corespunzătoare de siguranță, poate provoca accidente extrem de grave”

„Apel public la prudență! Arsurile grave pot fi evitate!

În ultimele 48 de ore, au fost înregistrate numeroase incidente soldate cu arsuri severe, provocate de lichide fierbinți. O mare parte dintre acestea au fost cauzate de utilizarea unor instalații improvizate pentru prepararea produselor alcoolice tradiționale (cazane pentru țuică, instalații artizanale sub presiune etc.).

Fac un apel public la responsabilitate și maximă prudență!

Utilizarea instalațiilor improvizate, fără măsuri corespunzătoare de siguranță, poate provoca accidente extrem de grave, cu arsuri profunde, traumatisme severe și chiar pierderi de vieți omenești.

Vă rog să evitați improvizațiile, să verificați cu atenție instalațiile utilizate și să nu ignorați niciun risc!

O clipă de neatenție poate avea consecințe pentru întreaga viață.

Prevenția și responsabilitatea pot salva vieți!”, a notat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Astfel de cazane improvizate pentru prepararea unor produse alcoolice tradiționale sunt tot mai întâlnite în gospodăriile din țară. Specialiștii în domeniu, în schimb, explică faptul că persoanele care doresc să prepare acasă astfel de produse trebuie să dețină o instalație conformă și să fie utilizată în condiții de siguranță.

Sursă foto: Shutterstock/Envato, Mediafax Foto, Facebook