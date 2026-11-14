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Nicușor Dan, mesaj după soluția definitivă în dosarul Roșia Montană: „Proiectul a fost profund ilegal. Decizia ne scutește de despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari”

Nicușor Dan, mesaj după soluția definitivă în dosarul Roșia Montană: „Proiectul a fost profund ilegal. Decizia ne scutește de despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari”
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Președintele României, Nicușor Dan, a salutat sâmbătă decizia finală prin care România a câștigat definitiv procesul de arbitraj internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană. Hotărârea închide ultima cale extraordinară de atac și scutește statul român de plata unor despăgubiri solicitate în valoare de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, șeful statului a calificat hotărârea drept o victorie importantă pentru România și a criticat dur proiectul minier, pe care l-a descris ca fiind ilegal și dăunător pentru mediu și patrimoniu.

Nicușor Dan a subliniat și că soluția pronunțată în instanța internațională de arbitraj pune capăt definitiv litigiului și reprezintă totodată o reușită a societății civile care s-a opus proiectului.

„Victorie importantă! România a câștigat definitiv procesul de arbitraj internațional privind Roșia Montană. Este o decizie finală în favoarea țării noastre, care închide, practic, ultima cale extraordinară de atac împotriva României și ne scutește, astfel, de plata unor despăgubiri imense, în valoare de 6,5 miliarde de dolari”, a scris Nicușor Dan.

Proiectul viza distrugerea mediului și a patrimoniului UNESCO

Președintele a adăugat că proiectul a vizat distrugerea mediului și a patrimoniului inclus în lista UNESCO, mulțumindu-le celor care au susținut pe termen lung oprirea exploatării.

„Proiectul Roșia Montană a fost profund ilegal, o încercare de a distruge iremediabil mediul natural și patrimoniul național, parte a patrimoniului UNESCO, printr-o uriașă afacere de corupție. Roșia Montană înseamnă cu mult mai mult decât reglementarea corectă a unei probleme de mediu, înseamnă și o mișcare civică și socială, un manifest al societății civile mature și capabile să se coalizeze pentru a stopa decizii fundamental greșite, cu impact politic, economic și social major în România”, a transmis șeful statului.

Președintele vede Roșia Montană ca pe un simbol al spiritului civic după o luptă lungă și de uzură pentru România.

„Roșia Montană a devenit simbol al spiritului civic, al verticalității și al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime. Le mulțumesc și îi felicit pe toți cei care, încă de la început, și-au asumat o luptă lungă și de uzură pentru România, care părea să nu aibă sorți de izbândă”, a conchis Nicușor Dan.

Victorie definitivă pentru România în dosarul Roșia Montană după 11 ani

România a câștigat definitiv arbitrajul internațional Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins integral cererea de anulare formulată de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd.Decizia din 13 noiembrie 2026 menține hotărârea prin care au fost respinse despăgubirile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari solicitate statului român și epuizează ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID.

Ministerul Finanțelor a anunțat, sâmbătă dimineață, că România a obținut o nouă decizie favorabilă în dosarul arbitral internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană. Astfel se încheie un litigiu început în urmă cu mai bine de un deceniu.

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