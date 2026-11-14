Robert Turcescu a urcat pe scenă la protestul AUR pentru eliberarea lui Călin Georgescu: ”Va fi președintele României”

Jurnalistul Robert Turcescu a urcat pe scena manifestației AUR din Capitală, organizată în sprijinul lui Călin Georgescu, și a ținut un discurs în fața miilor de participanți. Acesta a criticat autoritățile și a transmis un mesaj de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Turcescu: ”Călin Georgescu va fi președintele României”

Turcescu a făcut referire la primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, dar și la încercările de a descuraja participarea la protest.

„Au încercat să ne spună că ne vor opri: ploaia, vântul, Ciucu”, a declarat jurnalistul.

Acesta a susținut că manifestația nu este despre partide politice, ci despre oameni care își doresc revenirea democrației în România.

”Suntem niște oameni care știu că trebuie să ne ridicăm, iar cei care au comis acea crimă trebuie să plătească.

Am văzut oameni de-a lungul acestor doi ani de zile suferind, plângând, dorindu-și să vadă încă o dată democrația reinstaurată în România”

„Dacă suntem astăzi aici, gândiți-vă la întreaga țară. Suntem milioane în țară care spunem așa: Călin Georgescu este președinte!”, a transmis Robert Turcescu de pe scena protestului.

Jurnalistul și-a încheiat intervenția cu un mesaj ferm de susținere pentru Călin Georgescu: „Călin Georgescu va fi președinte!”

Peste 10.000 de participanți în Parcul Izvor

Manifestația continuă în Parcul Izvor, unde, potrivit estimărilor transmise de organizatori, participă peste 10.000 de persoane. Protestatarii scandează mesaje precum „Ați arestat un om nevinovat!” și „Justiție, nu corupție!”, cerând eliberarea lui Călin Georgescu.

La fața locului, forțele de ordine sunt mobilizate pentru menținerea siguranței publice și gestionarea manifestației. Jandarmii supraveghează zona din apropierea Palatului Parlamentului, iar circulația rutieră este afectată de restricțiile instituite în perimetrul protestului.