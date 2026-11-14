Ce se întâmplă în Oradea, orașul mult lăudat, atunci când plouă abundent: „Volumul foarte mare de apă depășește capacitatea de preluare a sistemului de canalizare”

Despre Oradea se tot spune că este unul dintre cele mai moderne orașe din România. Nu și atunci când vine vorba de canalizarea din oraș, care cedează în perioada ploilor abundente.

De exemplu, ploile abundente din ultima perioadă au inundat o porțiune a străzii Pandurilor din Oradea, în cartierul Tokai, unde echipele Companiei de Apă au intervenit joi și vineri pentru vidanjare și desfundarea rețelei.

Operatorul spune că sistemul de canalizare nu poate prelua volumul mare de apă, iar intervenții au fost necesare și în alte zone ale orașului.

„Deși stația de pompare a apelor uzate este funcțională, volumul foarte mare de apă din această perioadă depășește capacitatea de preluare a sistemului de canalizare”, a declarat reprezentanta companiei, citată de ebihoreanul.ro.

Potrivit acesteia, joi, au fost efectuate șapte intervenții de vidanjare pentru remedierea situației, iar vineri echipele au revenit pentru desfundarea rețelelor de pe străzile Pandurilor și Odessei.

Intervenții pentru evacuarea apei în mai multe zone din Oradea

Potrivti presei locale, au fost realizate mai multe operațiuni de vidanjare, iar vineri echipele au revenit pentru curățarea rețelelor de pe străzile Pandurilor și Odessei.

În aceleași două zile, intervențiile pentru evacuarea apei și desfundarea canalizării au vizat și alte zone din Oradea: