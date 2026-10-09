Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vineri, 09 octombrie, de la ora 20.30

Nu ratați dezvăluirile explozive despre situația devastatoare a țării dezbătute la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Eugen Teodorovici a criticat desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Fostul ministru al Finanțelor a spus că România are nevoie de un premier susținut politic, mai ales în actuala situație economică.

Daniel Zamfir dezvăluiri despre noul premier desemnat. Matematicianul Nicușor și necunoscuta din Guvern. Luca Niculescu, soluția pentru Palatul Victoria sau drumul spre anticipate?

Toate momentele importante ale săptămânii 5-8 octombrie au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.