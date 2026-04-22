Gândul publică stenograme din ședința conducerii PSD. Grindeanu: „Bolojan, care dă lecții de etică, a ieșit la racolat parlamentari” / „Noi nu am învățat politica la școala de maici” / Lia Olguța Vasilescu: „Alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”

Gândul publică stenograme din ședința PSD de astăzi, unde se decide ieșirea miniștrilor PSD din Guvernul Bolojan. Social-democrații au participat, de asemenea, la consultări la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, în urma votului de retragere a sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Redăm fragmentul din discuțiile în interiorul PSD:

Grindeanu: Bolojan care le dă tuturor lecții de etică a ieșit la racolat de parlamentari. Vă asigur- și i-am spus și președintelui, că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare.

Olguța Vasilescu: Când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație.

Solomon: Demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de o moțiune de cenzură.

Șoldan: Dacă am scos sabia din teacă, atunci trebuie să o folosim. Niciun pas înapoi.

Marius Oprescu: Vom merge până la capăt. Ei vor să temporizeze, ca să ne sinucidem noi politic. Nu există această variantă. Până la capăt!

Marian Neacșu: Vom face lucrurile cu o anumită gradualitate. Avem toți pașii pregătiți.

În urmă cu puțin timp, conducerea PSD, reunită în Biroul Permanent Național, a votat, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvern. Decizia vine după consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD, din cursul dimineții.

Membrii PSD din Guvern care se vor retrage sunt:

Marian Neacșu – viceprim-ministru

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății

Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale

Bogdan Ivan – ministrul Energiei

Radu Marinescu – ministrul Justiției

Petre Florin-Manole – ministrul Muncii și Solidarității sociale

