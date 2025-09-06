Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE) se solidarizează cu profesorii, susţinând sindicaliştii din educaţie în demersurile lor. Elevii vâlceni cer guvernului să renunţe la tăierile şi restricţiile din şcoli. Reamintim că peste 30.000 de cadre didactice din toată țara vor protesta, luni, 8 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, față de Legea Bolojan și prevederile acesteia privind educația.

„Sinecurile şi privilegiile nejustificate sunt ocolite”

„Educaţia este un drept fundamental şi o investiţie strategică, nu un rând uşor de tăiat într-un tabel contabil. Măsurile propuse lovesc simultan în motivaţia elevilor, în condiţiile de muncă ale profesorilor. Solicităm renunţarea imediată la aceste decizii şi deschiderea unui dialog real cu elevii, profesorii şi părinţii.

Este inacceptabil ca echilibrarea bugetului să se facă prin sacrificarea educaţiei, în timp ce marea evaziune fiscală rămâne insuficient combătută, achiziţiile publice păguboase marcate de corupţie persistă, iar sinecurile şi privilegiile nejustificate sunt ocolite.

Educaţia este un drept fundamental şi o investiţie strategică, nu un rând uşor de tăiat într-un tabel contabil. Măsurile propuse lovesc simultan în motivaţia elevilor, în condiţiile de muncă ale profesorilor şi în accesul la şcoală al copiilor din medii defavorizate”, susţin reprezentanţii elevilor din judeţul Vâlcea într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii AVE au anunţat că susţin astfel acţiunile declanşate la nivel naţional şi luni, la deschiderea noului an şcolar, îşi îndeamnă membrii să li se alăture.

„Vom participa pe 8 septembrie la protestul naţional din Bucureşti şi ne vom alătura şi altor manifestaţii paşnice desfăşurate în această perioadă. Totodată, AVE se alătură iniţiativei elevilor de a desfăşura greva japoneză şi îi îndeamnă pe toţi să poarte banderola albă pe întreaga perioadă a protestelor. Acest gest simplu, dar puternic, reprezintă un simbol clar al nedreptăţilor create faţă de elevi şi al opoziţiei faţă de deciziile care pun în pericol viitorul educaţiei”, se mai arată în comunicatul citat.

Pe 8 septembrie va fi un mare miting de protest

Dacă lucrurile nu vor ajunge la un consens în următoarea perioadă, profesorii anunță inaugurarea noului an școlar chiar în fața Guvernului și a Palatului Cotroceni.

„Pe 8 septembrie va fi un mare miting de protest, exact în ziua în care se va deschide anul școlar. Deschiderea va avea loc în fața Guvernului României și în fața Palatului Cotroceni. Pentru că cei doi oameni care conduc România în momentul de față – pentru că Parlamentul nu arată altceva decât că este o structură subordonată acestui Executiv – vor trebui să răspundă.

Vor trebui să răspundă pentru modul în care unii și-au asumat răspunderea și alții au promulgat măsurile care sunt prinse pe legea 141. Trebuie să răspundă pentru măsurile luate împotriva învățământului românesc”, a punctat Marius Nistor.

Calendarul protestelor în educației:

27 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 1000 – 12.00;

28 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 1000 – 11.30;

29 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 1000 – 11.30;

3 septembrie – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

3 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

4 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

5 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 1300;

8 septembrie – Miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 1100 – 1600 (Sursă info: Edupedu.ro)

