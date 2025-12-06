Alertă la o secție de votare din Sectorul 5 al Capitalei după ce un jandarm care era în serviciul de pază a sesizat un miros puternic de gaz. Polițiști, pompieri și experți de la Distrigaz sunt la fața locului și au blocat o stradă.

Pompierii au făcut verificări pentru a se asigura că nu există scăpări de gaze.

„La data de 06.12.2025, în jurul orei 10:35, structurile de intervenție au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secțiile de votare nr. 884 – 890, organizate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze.

În urma sesizării, au fost direcționate, de îndată, echipajele necesare pentru verificarea situației, respectiv: echipaje ale ISU București – Ilfov, inclusiv structuri CBRN, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere și ai Secției 18 Poliție, precum și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor.

Pentru asigurarea accesului rapid al specialiștilor și desfășurarea în siguranță a intervenției, traficul rutier a fost temporar restricționat în zona adiacentă unității de învățământ, cu sprijinul polițiștilor rutieri”, au precizat autoritățile.

Ieri, în aceeași zonă, a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetățeni.

Verificările făcute astăzi de către specialiști au confirmat din nou că mirosul provine tot de la canalizare și nu există niciun pericol pentru populație sau pentru desfășurarea procesului electoral.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scutul de la Cernobîl trebuie refăcut, spun experții AIEA. Carcasa de 1,5 miliarde € adăpostește unul dintre cele mai periculoase obiecte din lume

Radiografia unui moment istoric care a scindat România în două. Cum arată țara noastră la un an de la anularea alegerilor prezidențiale de către CCR: „Ciopârțirea democrației cu satârul” / „Anularea a apărat procesul democratic”

Campania electorală s-a încheiat. MAI a anunţat măsurile pe care le-a luat pentru alegerile din 7 decembrie