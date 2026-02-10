Genele false duc la mari probleme. Medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital din cauza lor

Genele false au devenit un lucru obișnuit pentru multe adolescente. Din păcate, tot mai multe tinere ajung la spital cu grave probleme la ochi.

Oricât de la modă ar fi, genele false sunt un pericol pentru sănătate. medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital cu probleme grave la ochi după ce au folosit gene false aplicate cu lipici cumpărat online sau de la magazine tip fast-fashion, relatează adevărul.ro.

Problemele de sănătate pe care le pot crea acestea sunt arsuri de cornee, infecții oculare și alergii severe.

Conform sursei mai sus-menționate, unitățile de primiri urgențe din mai multe orașe au raportat tot mai multe cazuri de tinere care s-au prezentat cu dureri intense și ochi roșii și umflați. În cazurile în care lipiciul pentru gene a ajuns pe cornee situația a fost și mai gravă, fiind nevoie de tratament de urgență sau chiar spitalizare în urma leziunilor provocate.

Lipiciul pentru gene conține substanțe chimice, ca cianoacrilatul sau formaldehida, care provoacă alergii grave, arsuri sau infecții în zona ochilor, care este foarte sensibilă. Cu atât mai mult cu cât unele adolescente își aplică genele false acasă, după tot felul de titoriale, fără a ști la ce pericole se expun.

”Vedem o presiune uriașă asupra fetelor foarte tinere de a arăta într-un anumit fel. Machiajul excesiv și genele false au devenit normalitate la 13–14 ani, dar riscurile sunt ignorate”, explică medicii.

Este de evitat lipiciul pentru gene neverificat, specialiștii recomandând doar utilizarea acelor produse testate dermatologic și oftalmologic.