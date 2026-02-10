Prima pagină » Actualitate » Genele false duc la mari probleme. Medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital din cauza lor

Genele false duc la mari probleme. Medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital din cauza lor

10 feb. 2026, 11:00, Actualitate
Genele false duc la mari probleme. Medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital din cauza lor
Genele false duc la mari probleme

Genele false au devenit un lucru obișnuit pentru multe adolescente. Din păcate, tot mai multe tinere ajung la spital cu grave probleme la ochi.

Oricât de la modă ar fi, genele false sunt un pericol pentru sănătate. medicii avertizează că tot mai multe adolescente ajung la spital cu probleme grave la ochi după ce au folosit gene false aplicate cu lipici cumpărat online sau de la magazine tip fast-fashion, relatează adevărul.ro.

Problemele de sănătate pe care le pot crea acestea sunt arsuri de cornee, infecții oculare și alergii severe.

Conform sursei mai sus-menționate, unitățile de primiri urgențe din mai multe orașe au raportat tot mai multe cazuri de tinere care s-au prezentat cu dureri intense și ochi roșii și umflați. În cazurile în care lipiciul pentru gene a ajuns pe cornee situația a fost și mai gravă, fiind nevoie de tratament de urgență sau chiar spitalizare în urma leziunilor provocate.

Lipiciul pentru gene conține substanțe chimice, ca cianoacrilatul sau formaldehida, care provoacă alergii grave, arsuri sau infecții în zona ochilor, care este foarte sensibilă. Cu atât mai mult cu cât unele adolescente își aplică genele false acasă, după tot felul de titoriale, fără a ști la ce pericole se expun.

”Vedem o presiune uriașă asupra fetelor foarte tinere de a arăta într-un anumit fel. Machiajul excesiv și genele false au devenit normalitate la 13–14 ani, dar riscurile sunt ignorate”, explică medicii.

Este de evitat lipiciul pentru gene neverificat, specialiștii recomandând doar utilizarea acelor produse testate dermatologic și oftalmologic.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Managerul Thomas Frank i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Ce statut va avea românul la Tottenham
10:54
Managerul Thomas Frank i-a decis soarta lui Radu Drăgușin. Ce statut va avea românul la Tottenham
CINEMA Filmul de pe Netflix care a ajuns în topul preferințelor, acum, în februarie 2026. Producția plină de romantism a fost lansată în urmă cu 2 ani
10:44
Filmul de pe Netflix care a ajuns în topul preferințelor, acum, în februarie 2026. Producția plină de romantism a fost lansată în urmă cu 2 ani
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă a găsit vinovații pentru că Guvernul Bolojan vrea să normeze „ca în fabrică” munca actorilor: Suveraniștii sunt de vină
10:33
Tudor Chirilă a găsit vinovații pentru că Guvernul Bolojan vrea să normeze „ca în fabrică” munca actorilor: Suveraniștii sunt de vină
METEO Prognoza ANM pentru următoarea lună. Cum va fi vremea în prima săptămână din martie 2026
10:16
Prognoza ANM pentru următoarea lună. Cum va fi vremea în prima săptămână din martie 2026
TRAGEDIE Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia
09:59
Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia
Gândul de Vreme România, din nou sub asediul frigului și al ninsorii. Detalii de ultimă oră, direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
09:54
România, din nou sub asediul frigului și al ninsorii. Detalii de ultimă oră, direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Cancan.ro
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Ești obligat să oprești dacă te afli pe banda 2 când pietonul începe traversarea? Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce zăpada este albă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe