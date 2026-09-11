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Accident grav în Mehedinți. Un autoturism s-a izbit violent de un TIR. Un bărbat a murit

Elena Popescu
Accident grav în Mehedinți. Un autoturism s-a izbit violent de un TIR. Un bărbat a murit
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Un grav accident rutier s-a produs vineri dimineață, pe DN 56A, în localitatea Șimian, județul Mehedinți. Un autoturism și un TIR s-au izbit violent. Din nefericire, în urma impactului, un bărbat și-a pierdut viața.

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență echipaje ale Detașamentului de Pompieri Drobeta-Turnu Severin. Salvatorii au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. În urma impactului dintre autoturism și autotren, un bărbat a rămas încarcerat în mașină.

Victima a fost scoasă dintre fiarele mașinii

Pompierii au folosit echipamentele de descarcerare pentru a-l extrage pe bărbat din autoturism. Victima era inconștientă și a fost predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean.

Foto: GAzeta de Sud

”Pompierii din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit la un accident rutier produs pe DN 56A, în localitatea Șimian, în care au fost implicate un autotren și un autoturism. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată în autoturism.

Pompierii au acționat cu accesoriile din dotare pentru descarcerarea victimei, aceasta fiind extrasă și predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean, în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul nu a răspuns acestora, fiind declarat decedat de medicul SAJ”, a informat Poliția Mehedinți.

Circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea dintre cele două vehicule urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

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