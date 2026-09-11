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Imagini virale pe cerul New Yorkului. Turnurile Gemene au „renăscut” într-un spectacol cu 2.977 de drone, la 25 de ani de la 11 septembrie

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Turnurile Gemene au reapărut simbolic pe cerul New Yorkului, într-un spectacol impresionant cu drone. 2.977 de lumini, câte una pentru fiecare victimă a atentatelor din 11 septembrie 2001, au recreat clădirile la 25 de ani de la atentatele teroriste care au schimbat lumea.

Pentru câteva clipe, Turnurile Gemene au reapărut pe cerul New Yorkului. Nu din beton și oțel, ci din mii de puncte de lumină ridicate deasupra portului orașului.

La 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, un spectacol comemorativ cu drone a recreat siluetele celor două clădiri care au dispărut din peisajul Manhattanului în dimineața atacurilor.

Momentul a avut loc miercuri seara, în apropierea celei de-a 25-a comemorări a atacurilor teroriste din 11 septembrie, potrivit CNN.

Deasupra portului New York, punctele luminoase s-au ridicat și s-au așezat treptat în forma uneia dintre cele mai cunoscute siluete ale orașului de dinainte de 2001.

Cele două Turnuri Gemene au fost reconstruite simbolic în întuneric.

Sursa video X/@Drone_Wars_

Spectacolul a purtat numele „2.977 de lumini deasupra portului din New York”, numărul fiind ales pentru a corespunde celor 2.977 de oameni uciși în atentatele de la World Trade Center, Pentagon și la bordul celor patru avioane deturnate, fără a-i include pe cei 19 teroriști.

Organizatorii au descris momentul drept o „operă de artă aeriană” creată nu doar pentru a comemora victimele, ci și pentru a transmite memoria zilei de 11 septembrie generațiilor care nu au trăit atacurile.

Potrivit acestora, instalația luminoasă a „reconstruit Turnurile Gemene la scară arhitecturală reală”, transformând pentru câteva momente cerul deasupra portului într-un memorial.

La realizarea proiectului au contribuit artiști, membri ai familiilor victimelor, supraviețuitori și oameni care au făcut parte din echipele de intervenție după atacuri.

2.977 de lumini, pentru 2.977 de vieți pierdute

Alegerea numărului de lumini a dat întregului spectacol o semnificație aparte.

Nu a fost vorba doar despre recrearea uneia dintre imaginile emblematice ale vechiului Manhattan. Fiecare dintre cele 2.977 de lumini a reprezentat simbolic o persoană ucisă în atacurile din 11 septembrie 2001.

În acea dimineață, 19 teroriști al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale.

American Airlines Flight 11 și United Airlines Flight 175 au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center. American Airlines Flight 77 a lovit Pentagonul, iar United Airlines Flight 93 s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul aeronavei.

Sursa video – X/@DefenceNewsOfIN

La New York, cele două turnuri s-au prăbușit la mai puțin de două ore de la primul impact.

La 25 de ani distanță, imaginea lor a revenit deasupra orașului într-o formă complet diferită: fără clădiri, fără fum și fără zgomotul acelei dimineți, doar prin lumină.

Pentru oamenii implicați în proiect, instalația are însă și o miză care depășește comemorarea.

Pe măsură ce trec anii, tot mai mulți americani cunosc atacurile din 11 septembrie exclusiv din fotografii, înregistrări, relatări și lecții de istorie.

Brenda Berkman, care a făcut parte din echipele de intervenție ale Departamentului de Pompieri din New York, FDNY, consideră că arta poate deveni o punte între generația care a trăit atacurile și cea care le cunoaște doar din relatările altora.

„La fel ca peisajul orașului New York, memoria și înțelegerea istoriei sunt, de asemenea, modelate de schimbarea constantă și o reflectă”, a declarat Brenda Berkman, membră a echipelor de intervenție ale FDNY.

„Însă arta poate ajuta la transmiterea informațiilor, a sentimentelor și a înțelegerii evenimentelor din trecut de la o generație la alta”, a adăugat Berkman.

O generație care nu își amintește 11 septembrie

Berkman atrage atenția asupra unei schimbări inevitabile produse în cei 25 de ani care au trecut de la atentate. Potrivit ei, aproximativ 100 de milioane de americani nu au nicio amintire personală legată de 11 septembrie 2001.

Pentru o parte tot mai mare a populației, atacurile nu mai reprezintă o zi trăită în fața televizoarelor sau pe străzile New Yorkului, ci un eveniment cunoscut din imaginile de arhivă și poveștile celor care au fost acolo.

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