Cotele apelor Dunării. Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați a publicat prognoza pentru următoarele zile. La Cernavodă, nivelul Dunării este estimat să scadă în următoarele două zile. Vezi datele mai jos.

Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (AFDJ) anunță pe site-ul oficial care este tendința apelor Dunării în următoarele zile, precum și adâncimile minime sondate pe Dunăre. La Cernavodă, de exemplu, tendința este în scădere, cu un interval de 2-8 centimetri. Cota probabilă este de -245 de centimetri. Tendința este identică și pentru Brăila, cota probabil fiind de -20 de centimetri. La Giurgiu, tendința este în scădere, cu un interval de 1-3 centimetri, cota probabilă fiind de -193 de centimetri.

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De asemenea, instituția a emis și un grafic aferent zilei de vineri, 11 septembrie 2026, cu privire la cotele apelor Dunării. Așa cum se poate observa îmai jos, a fost înregistrată o creștere de la Drencova la Turnu Severin. O scădere a fost înregistrată de la Gruia la Cetate, de la Rast la Sulina. Graficul mai arată cotă staționară de la Baziaș la Moldova Veche și la Calafat.

La cât ajung debitele până pe 17 septembrie 2026

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a publicat, pe site-ul oficial, prognoza debitelor și nivelurilor în intervalul 10 septembrie – 17 septembrie 2026, ora 07:00. Debitul Dunării va scădea ușor la intrarea în țară, până la 1.250 m³/s, apoi va crește la 1.350 m³/s. Valorile rămân mult sub media lunii septembrie, de 3.800 m³/s. În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere ușoară, cu o stabilizare spre final pe sectorul Gruia-Turnu Măgurele.

„Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere ușoară în primele patru zile ale intervalului până la valoarea de 1250 m3/s, staționar în următoarea zi, apoi în creștere până la valoarea de 1350 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere ușoară, exceptând ultimele zile ale intervalului când vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele”, arată Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).