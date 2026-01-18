Prima pagină » Actualitate » Generația Scroll, adio TikTok? Franța pregătește lovitura de grație pentru rețelele sociale

Generația Scroll, adio TikTok? Franța pregătește lovitura de grație pentru rețelele sociale

18 ian. 2026, 11:46, Actualitate
Generația Scroll, adio TikTok? Franța pregătește lovitura de grație pentru rețelele sociale

Rețelele de socializare dăunează sănătății mintale a adolescenților, în special a fetelor, a anunțat organismul francez de supraveghere a sănătății, în timp ce țara dezbate interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la aceste platforme extrem de populare, potrivit France 24.

Rezultatele unei analize științifice de specialitate pe această temă au fost anunțate după ce Australia a devenit luna trecută prima țară care a interzis platformele mari, inclusiv Instagram, TikTok și YouTube, pentru persoanele sub 16 ani, în timp ce alte națiuni iau în considerare să-i urmeze exemplul.

Două proiecte de lege. Unul susținut de Macron

Utilizarea rețelelor de socializare nu este singura cauză a declinului sănătății mintale a adolescenților, dar efectele sale negative sunt „numeroase” și bine documentate, a scris ANSES, organismul francez de supraveghere a sănătății publice, în avizul său, rezultatul a cinci ani de muncă a unui comitet de experți.

Franța dezbate în prezent două proiecte de lege, unul susținut de președintele Emmanuel Macron, care ar interzice rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 ani.

Avizul ANSES a recomandat „să se acționeze la sursă” pentru a se asigura că toți copiii pot accesa doar rețelele sociale „concepute și configurate pentru a le proteja sănătatea”.

Aceasta înseamnă că platformele ar trebui să își modifice algoritmii personalizați, tehnicile persuasive și setările implicite, potrivit agenției.

„Acest studiu oferă argumente științifice pentru dezbaterea despre rețelele sociale din ultimii ani: se bazează pe 1.000 de studii”, a declarat Olivia Roth-Delgado, președinta grupului de experți, într-o conferință de presă.

Rețelele de socializare pot crea un „ecou fără precedent” care întărește stereotipurile, promovează comportamentele riscante și promovează hărțuirea cibernetică, se arată în avizul ANSES.

Conținutul prezintă, de asemenea, o idee nerealistă despre frumusețe prin intermediul unor imagini modificate digital, care pot duce la o stimă de sine scăzută la fete, ceea ce creează un teren fertil pentru depresie sau tulburări de alimentație, a adăugat acesta.

Fetele — care folosesc rețelele de socializare mai mult decât băieții — sunt supuse unei „presiuni sociale mai mari legate de stereotipurile de gen”, se arată în aviz.

Aceasta înseamnă că fetele sunt mai afectate de pericolele rețelelor de socializare – la fel ca și persoanele LGBT și cele cu afecțiuni mintale preexistente, a adăugat acesta.

Ce avertismente are Meta pentru Australia

Luni, gigantul tehnologic Meta a îndemnat Australia să își reconsidere interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare pentru adolescenți, raportând în același timp că a blocat peste 544.000 de conturi de Instagram, Facebook și Threads în temeiul noii legi.

Meta a spus că părinții și experții sunt îngrijorați de faptul că interdicția izolează tinerii de comunitățile online și îi direcționează pe unii către aplicații mai puțin reglementate și colțuri mai întunecate ale internetului.

Între timp, X, fosta rețea Twitter a lui Elon Musk, se confruntă cu reacții negative la nivel global pentru că le-a permis utilizatorilor să folosească chatbot-ul său cu inteligență artificială, Grok, pentru a crea imagini cu conținut sexualizat cu femei și copii folosind solicitări simple, cum ar fi „pune-o în bikini”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ingredientul adorat de japonezi, dezvăluit de medicul nutriționist Mihaela Bilic. E mai puțin apreciat de români, dar nelipsit din bucătăria asiatică

Recomandarea video

Citește și

LIVE 🚨 Scandal total și război economic pe față între Europa și Donald Trump, pe Groenlanda. Furioși, liderii UE plănuiesc să rupă acordul comercial cu America. Olanda îl acuză pe Trump de „șantaj”
12:55
🚨 Scandal total și război economic pe față între Europa și Donald Trump, pe Groenlanda. Furioși, liderii UE plănuiesc să rupă acordul comercial cu America. Olanda îl acuză pe Trump de „șantaj”
EXCLUSIV Primarul din Tănăsoaia, pentru Gândul, despre drona de recunoaştere găsită: „Nu a făcut nicio gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi”
12:45
Primarul din Tănăsoaia, pentru Gândul, despre drona de recunoaştere găsită: „Nu a făcut nicio gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi”
ULTIMA ORĂ Ziua și explozia: un apartament a explodat într-un bloc din Buzău, din cauza acumulărilor de gaze. O persoană a fost rănită
12:14
Ziua și explozia: un apartament a explodat într-un bloc din Buzău, din cauza acumulărilor de gaze. O persoană a fost rănită
ACTUALITATE Ediție Bigster limitată. Cât costă cea mai  scumpă Dacia din toate timpurile
11:55
Ediție Bigster limitată. Cât costă cea mai  scumpă Dacia din toate timpurile
ULTIMA ORĂ Victor Ponta are un mesaj pentru Nicuşor Dan, după ce România a fost invitată de Donald Trump în Consiliul pentru Pace: „Să obţină consens politic”. Ce îi mai transmite președintelui României
11:51
Victor Ponta are un mesaj pentru Nicuşor Dan, după ce România a fost invitată de Donald Trump în Consiliul pentru Pace: „Să obţină consens politic”. Ce îi mai transmite președintelui României
POLITICĂ Bolojan, somat să repare centrala care ține Craiova în frig
11:40
Bolojan, somat să repare centrala care ține Craiova în frig
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
De ce unii bărbați preferă partenere mult mai tinere? Iată ce spune psihologia!

Cele mai noi

Trimite acest link pe