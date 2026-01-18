Rețelele de socializare dăunează sănătății mintale a adolescenților, în special a fetelor, a anunțat organismul francez de supraveghere a sănătății, în timp ce țara dezbate interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la aceste platforme extrem de populare, potrivit France 24.

Rezultatele unei analize științifice de specialitate pe această temă au fost anunțate după ce Australia a devenit luna trecută prima țară care a interzis platformele mari, inclusiv Instagram, TikTok și YouTube, pentru persoanele sub 16 ani, în timp ce alte națiuni iau în considerare să-i urmeze exemplul.

Două proiecte de lege. Unul susținut de Macron

Utilizarea rețelelor de socializare nu este singura cauză a declinului sănătății mintale a adolescenților, dar efectele sale negative sunt „numeroase” și bine documentate, a scris ANSES, organismul francez de supraveghere a sănătății publice, în avizul său, rezultatul a cinci ani de muncă a unui comitet de experți.

Franța dezbate în prezent două proiecte de lege, unul susținut de președintele Emmanuel Macron, care ar interzice rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 ani.

Avizul ANSES a recomandat „să se acționeze la sursă” pentru a se asigura că toți copiii pot accesa doar rețelele sociale „concepute și configurate pentru a le proteja sănătatea”.

Aceasta înseamnă că platformele ar trebui să își modifice algoritmii personalizați, tehnicile persuasive și setările implicite, potrivit agenției.

„Acest studiu oferă argumente științifice pentru dezbaterea despre rețelele sociale din ultimii ani: se bazează pe 1.000 de studii”, a declarat Olivia Roth-Delgado, președinta grupului de experți, într-o conferință de presă.

Rețelele de socializare pot crea un „ecou fără precedent” care întărește stereotipurile, promovează comportamentele riscante și promovează hărțuirea cibernetică, se arată în avizul ANSES.

Conținutul prezintă, de asemenea, o idee nerealistă despre frumusețe prin intermediul unor imagini modificate digital, care pot duce la o stimă de sine scăzută la fete, ceea ce creează un teren fertil pentru depresie sau tulburări de alimentație, a adăugat acesta.

Fetele — care folosesc rețelele de socializare mai mult decât băieții — sunt supuse unei „presiuni sociale mai mari legate de stereotipurile de gen”, se arată în aviz.

Aceasta înseamnă că fetele sunt mai afectate de pericolele rețelelor de socializare – la fel ca și persoanele LGBT și cele cu afecțiuni mintale preexistente, a adăugat acesta.

Ce avertismente are Meta pentru Australia

Luni, gigantul tehnologic Meta a îndemnat Australia să își reconsidere interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare pentru adolescenți, raportând în același timp că a blocat peste 544.000 de conturi de Instagram, Facebook și Threads în temeiul noii legi.

Meta a spus că părinții și experții sunt îngrijorați de faptul că interdicția izolează tinerii de comunitățile online și îi direcționează pe unii către aplicații mai puțin reglementate și colțuri mai întunecate ale internetului.

Între timp, X, fosta rețea Twitter a lui Elon Musk, se confruntă cu reacții negative la nivel global pentru că le-a permis utilizatorilor să folosească chatbot-ul său cu inteligență artificială, Grok, pentru a crea imagini cu conținut sexualizat cu femei și copii folosind solicitări simple, cum ar fi „pune-o în bikini”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI