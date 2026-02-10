Generația Z, prima generație cu un IQ mai mic decât părinții ei. Ce spun experții

Generația Z a devenit prima generație care este mai puțin inteligentă decât părinții săi.

Generația Z este, de când se țin evidențe despre dezvoltarea cognitivă, primul grup care a obținut scoruri mai mici decât generația anterioară.

Au fost înregistrate scăderi ale atenției, memoriei, abilităților de citire și matematică, capacității de rezolvare a problemelor și ale coeficientului de inteligență.

Dr. Jared Cooney Horvath a explicat că generația născută între 1997 și începutul anilor 2010 a fost afectată cognitiv de dependența excesivă de tehnologia digitală în școli, relatează stirileprotv.ro.

Neurocercetătorul este de părere că generația respectivă a rămas în urmă fiindcă creierul uman nu a fost conceput să învețe din clipuri scurte online sau din citirea unor fraze sumare care comprimă cărți întregi și idei complexe.

”Mai mult de jumătate din timpul în care un adolescent este treaz este petrecut privind un ecran. (…) Oamenii sunt programați biologic să învețe de la alți oameni și prin studiu profund, nu răsfoind ecrane cu rezumate sub formă de puncte”, a afirmat acesta.

Jared Cooney Horvath a declarat în fața Comisiei pentru Comerț, Știință și Transporturi a Senatului SUA că inteligența Generației Z a scăzut, deși adolescenții și tinerii din această generație petrec mai mult timp la școală decât copiii din secolul XX.

”Dacă te uiți la date, odată ce țările adoptă pe scară largă tehnologia digitală în școli, performanța scade semnificativ”, a mai spus specialistul.

Potrivit acestuia, SUA nu este singura țară afectată de declinul cognitiv digital. El a precizat că cercetările sale au acoperit 80 de țări și au arătat o tendință pe șase decenii de rezultate educaționale tot mai slabe odată ce tot mai multă tehnologie a fost folosită în sălile de clasă.