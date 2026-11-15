Lidia Vadim Tudor este noul președinte al Organizației de Femei a partidului AUR. Ce a transmis deputata AUR

Lidia Vadim Tudor, deputat AUR, a câștigat alegerile pentru conducerea Organizației de Femei a partidului. Aceasta a fost desemnată președintă în cadrul Congresului Național al Femeilor AUR, organizat duminică la Palatul Parlamentului. Noua echipă de conducere are în vedere dezvoltarea organizațiilor din teritoriu, încurajarea participării femeilor la viața politică și susținerea valorilor conservatoare, a familiei și a identității naționale. Lidia Vadim Tudor a transmis că o femeie nu trebuie să aleagă între familie și carieră pentru că le poate face pe amandouă. De asemenea, în discursul ei a adăugat că deși este fiica lui Vadim Tudor, ea are propriile gânduri și idei. Mai mulți reprezentanți ai partidului au felicitat-o și i-au transmis diverse mesaje.

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Lidia Vadim Tudor susține că victoria nu este a ei, ci a femeilor care cred ca pot schimba lucrurile în bine

Cu ocazia congresului, Lidia Vadim Tudor a vorbit despre importanța solidarității și a implicării femeilor în societate. Deputatul AUR a subliniat că alegerea sa reprezintă o reușită comună a tuturor femeilor care își doresc să contribuie la schimbarea în bine. Totodată, aceasta a evidențiat curajul, capacitatea de a construi și sensibilitatea femeilor.

„ Eu cred in puterea femeilor din țara noastră, cred că femeile nu trebuie să aleagă între familie și carieră. Aceasta nu este victoria mea, ci victoria noastră, a tuturor femeilor care cred că pot schimba lucrurile în bine! Cred cu tărie că femeile au o forță extraordinară. Avem curajul de a lupta, puterea de a construi și sensibilitatea de a înțelege ceea ce contează cu adevărat”, a declarat deputatul AUR Lidia Vadim Tudor.

Lidia Vadim Tudor vrea o echipă unită unde femeile sunt ascultate și apreciate

Lidia Vadim Tudor a declarat că își dorește o echipă unită, în care fiecare femeie să fie ascultată, respectată și apreciată. Aceasta a promis că va munci alături de membrele organizației și că va pune pe primul loc interesele comune, fără orgolii care să afecteze unitatea echipei.

Deputatul AUR a mai spus că își propune să construiască o organizație puternică și respectată, în care femeile să aibă un rol tot mai important. La final, aceasta a subliniat că responsabilitatea noii funcții îi revine, însă forța organizației aparține tuturor membrelor sale.

„Îmi doresc să fim o echipă unită, în care fiecare femeie să fie ascultată, respectată și apreciată. O organizație în care să nu existe orgolii care ne despart, ci idealuri care ne unesc. Nu vă promit că va fi ușor, dar vă promit că voi fi alături de dumneavoastră, că voi munci și că nu voi uita nicio clipă încrederea pe care mi-ați oferit-o astăzi. Vreau să construim împreună o organizație puternică, demnă și respectată, în care femeile să aibă un cuvânt tot mai important de spus. Pentru că atunci când femeile sunt unite, pot muta munții din loc! () De astăzi, responsabilitatea este a mea, dar puterea este a noastră! Dumnezeu să ne ajute și să binecuvânteze România!”, a declarat deputatul AUR.

Dan Dungaciu a vorbit despre rolul femeii în păstrarea valorilor naționale

Dan Dungaciu a afirmat că femeia este strâns legată de ideea de libertate și de națiune. Acesta a susținut că feminitatea întruchipează valori fundamentale precum comunitatea, viața și continuitatea, inclusiv cea a identității naționale. Totodată, a subliniat că femeia are un rol profund în păstrarea și transmiterea acestor valori.

„Femeia e asociată cu libertatea, femeia e asociată cu națiunea. Pentru că femeia și feminitatea reprezintă acele valori cu care este asociat ceea ce este cel mai important pentru tine. Îți dai viața pentru niște valori pe care femeia le reprezintă într-un mod mai profund și mai plenar. Comunitate, viață, continuitate, producerea vieții, continuitatea națiunii tale”, a spus Dan Dungaciu.

Petrișor Peiu spune că e bine să existe echilibru în societate

Petrișor Peiu a pledat pentru echilibru și înțelepciune în evaluarea rolului monarhiei în societate. Acesta a atras atenția că o societate nu se rezumă la familia regală, indiferent de prestigiul și importanța figurilor monarhice, și a subliniat că progresul acesteia depinde și de cei care se ocupă zi de zi de problemele comunității.

„Cred că e bine întotdeauna să fim echilibrați, să fim înțelepți și să nu uităm că o societate nu este redusă la o familie monarhică. Oricât de luminoase ar fi figurile monarhice, trebuie să ne uităm cu atenție și să vedem că cineva are grijă de viața societății și de progresul acestei societăți zi de zi”, a menționat Petrișor Peiu.