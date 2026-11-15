Un tablou al celebrei pictorițe Georgia O’Keeffe, uitat 40 de ani într-un dulap, este scos la licitație pentru o sumă colosală. A fost ascuns de frica unui musafir curios

Un tablou al celebrei artiste americane Georgia O’Keeffe, care a stat ascuns aproape 40 de ani într-un dulap dintr-un apartament din Manhattan, urmează să fie scos la licitație de casa Christie’s la o valoare estimată între 3 și 5 milioane de dolari, scrie ABC News.

În aprilie 1963, o femeie a cumpărat tabloul de la galeria The Downtown Gallery din Manhattan cu suma de 3.800 de dolari și i l-a dăruit fiicei sale cu ocazia absolvirii. Aceasta, care a lucrat ulterior în serviciul diplomatic american, a păstrat tabloul în apartamentul ei din cartierul East Village.

Inițial, lucrarea a fost expusă în apartament, însă la mijlocul anilor 1980, după ce un musafir a examinat tabloul cu mult prea multă insistență, proprietara s-a temut pentru siguranța lui, așa că l-a pus într-o cutie și l-a ascuns în dulapul de pe hol, sub un morman de haine de blană, unde a rămas uitat timp de patru decenii.

Descoperirea a avut loc în 2022, când proprietara, ajunsă la vârsta de peste 90 de ani, înainte de a deceda, făcea ordine în apartament împreună cu nepoata ei, Betsy, pentru a face loc personalului de îngrijire la domiciliu. În treacăt, femeia de 90 de ani i-a spus nonșalant nepoatei sale: „Apropo, este un Georgia O’Keeffe în dulapul de pe hol”.

Casa de licitații Christie’s estimează valoarea operei de artă între 3 și 5 milioane de dolari, aceasta urmând să fie scoasă la licitație pe 17 noiembrie. Casa de licitații spune că pictura din 1930 a fost probabil prima dintr-o serie de trei. A doua se află la Muzeul Metropolitan de Artă din New York, în timp ce cealaltă, timp de mulți ani, a făcut parte din colecția familiei Rockefeller.

Pictura reprezentând Vârful Lobo de lângă Taos, New Mexico, este „deosebit de importantă datorită datei sale timpurii și reprezentării punctului de început al perioadei lui O’Keeffe în sud-vestul american”, a declarat Tylee Abbott, directoarea departamentului de Artă Americană de la Christie’s.

O’Keeffe, care a murit în 1986 la vârsta de 98 de ani, este adesea supranumită „Mama modernismului american”. Ea a fost o pionieră cu propriul stil de artă abstractă, cunoscută mai ales pentru picturile cu flori și peisaje din sud-vestul Statelor Unite.