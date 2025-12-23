George Simion anunță proteste și „opoziție totală” față de Guvernul Bolojan: „Trebuie o reacție mult mai apăsată din partea românilor”

Liderul AUR, George Simion, a declarat că partidul său de află într-o „opoziție totală” față de actuala guvernare și că va participa la proteste și anul viitor dacă românii decid să iasă în stradă. El a susținut că AUR este acuzat constant pentru situația din țară.

„Noi suntem vinovații principali pentru orice. Nu suntem la guvernare, noi am adus România aici, noi organizăm protestele, așa că eu am anunțat, împreună cu colegii mei, opoziție totală. Opoziție națională și vom participa la toate manifestațiile alături de poporul român. Este evident că trebuie o reacție mult mai apăsată din partea românilor. Orice spun eu aici sau orice spune un coleg din AUR ajunge să fie taxat ca fiind instigare sau extremism.”