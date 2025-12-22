AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România

AUR a anunțat că a depus o sesizare la CCR împotriva deciziei Parlamentului prin care au fost numiți noii membri din conducerile Televiziunii Române și Radioului Public.

Formațiunea susține că aceste numiri nu respectă legea și Constituția, pentru că nu țin cont de numărul real de parlamentari pe care îi are fiecare partid. Potrivit legii, locurile din Consiliile de Administrație ale TVR și Radio România trebuie împărțite proporțional, în funcție de cât de mare este fiecare partid din Parlament.

AUR spune că, deși are o pondere mai mare decât alte partide, a primit un singur loc în conducerile celor două instituții. În același timp, PNL, USR și UDMR, partide cu mai puțini parlamentari, ar fi primit același număr de locuri sau chiar mai multe.

De asemenea, AUR afirmă că, în timpul procedurilor din Parlament, unele propuneri făcute de partid au fost ignorate, iar componența finală a Consiliilor de Administrație nu reflectă realitatea politică din Legislativ. AUR mai arată că situația nu este nouă și amintește că, în trecut, Curtea Constituțională a decis că astfel de numiri sunt nelegale atunci când nu respectă principiul reprezentării corecte a partidelor.

„AUR solicită Curții Constituționale admiterea sesizării și constatarea neconstituționalității Hotărârii Parlamentului României nr. 45/2025, în vederea restabilirii legalității, a respectării configurației politice a Parlamentului și a funcționării corecte a serviciilor publice de radio și televiziune,” se arată în comunicatul transmis de partid.

Sursa foto: Profimedia

