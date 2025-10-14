George Simion candidează pentru un nou mandat de președinte al partidului, la congresul AUR. Evenimentul va avea loc pe 30 noiembrie, la Alba Iulia

George Simion își mai încearcă o dată norocul ca președinte al AUR. Acesta a anunțat că va candida pentru un nou mandat în fruntea formațiunii politice, în cadrul congresului partidului, din noiembrie.

La sfârșitul lunii viitoare, pe 30 noiembrie, ar urma să aibă loc evenimentul, la Alba Iulia, iar George Simion este hotărât să câștige un nou mandat.

„Vom prezenta, la fel ca în 2022, moțiuni în rândul partidului. Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul. Sigur că ne-am dori să creștem și mai mult. De asemenea, ponderea membrilor de partid a crescut de la câteva sute la peste 45.000 în prezent. Eu mi-am înaintat candidatura și alți colegi sunt liberi să își înainteze candidatura, fie pe moțiunea mea, fie pe altă moțiune. Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie și cum ne-am dori să fie și țara. Așa că noi ne vom ține de Constituția noastră care înseamnă statutul partidului”, a anunțat George Simion, într-o conferință de presă, la Parlament, de luni seara.

Au fost desemnați 41 de responsabili pentru filialele județene de partid, cât și pentru organizațiile din Republica Moldova și din diaspora.

George Simion a mai spus, în cadrul aceleiași conferințe, că pledează pentru alegeri parlamentare anticipate, mai ales pentru faptul că „avem de a face cu niște partide care pur și simplu și-au bătut joc de voturile românilor”. Nici despre amânarea alegerilor de la Capitală, liderul AUR nu a avut prea multe cuvinte de laudă.

„Este inadmisibil să faci alegeri așa cum îți convine ție și când îți convine ție, în dispreț față de cetățeni”, a răspuns Simion, referitor la candidatul partidului la Primăria Capitalei.

