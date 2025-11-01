George Simion cere retragerea din funcție a ambasadorului Alexandru Muraru: „Are poziții partinice, contrare fișei postului”

George Simion continuă seria conferințelor județene de alegeri, iar sâmbătă acesta s-a întâlnit cu simpatizanții din Argeș. Liderul AUR a cerut oficialităților de la București să-l retragă din funcția de ambasador în SUA pe Alexandru Muraru, a cărui ședere în funcție, în opinia lui Simion, este unul dintre motivele plecării trupelor americane din țară.

Simion a arătat cu degetul în atenția acelora care s-ar situa în tabăra adversarilor AUR, iar printre aceștia a nominalizat pe fostul purtător de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, acum în calitate de membru CNA(Consiliul Național al Audiovizualului), dar și pe frații Alexandru și Andrei Muraru.

Primul deține funcția de ambasador al României în SUA.

„Cine sunt adversarii noștri? E unul pe care maestrul Ion Cristoiu îl numește în editorialele lui ‹păduchele›. Și păduchele și fratele lui din SUA…Apropo, că se miră unii de ce pleacă soldații americani din România. De la Washington, din luna februarie, li s-a transmis netrebnicilor noștri să fie retras acest Muraru. E 1 noiembrie. Nu s-a întâmplat nimic. Și voi vreți să avem parteneriat strategic. Acest Alexandru Murau, acest Andrei Muraru, acest Vasile Bănescu, am să le dau o veste proastă: vom cere tuturor instituțiilor din România să-și facă datoria”, a spus Simion, la Pitești.

Ba mai mult, liderul AUR a cerut rechemarea ambasadorului Muraru din SUA, din cauză că acesta „are poziții partinice, contrare fișei postului”.

George Simion candidează pentru un nou mandat de președinte al partidului, la congresul AUR. Evenimentul va avea loc pe 30 noiembrie, la Alba Iulia